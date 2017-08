TÄISPIKKUSES JA TIPPHETKED | Eesti koondis alistas Makedoonia ning kindlustas koha MM-valikturniiril

Eesti korvpallikoondis võitis MM-lisavalikturniiri eelviimases mängus Makedooniat 74:65. Võiduga garanteeris Eesti MM-valikturniirile pääsemise.

Esimene poolaeg möödus tasavägiselt ning poolajale minnes oli seis viigis 41:41. Kolmandal veerandil õnnestus vastastel aga ette minna ning enne viimast kümmet minutit oli seisuks 55:54. Siiski panid eestlased viimasel veerandil kõik mängu ning visati 20 punkti makedoonlaste kümne vastu.

Viimase mängu kodupubliku ees tegi Eesti koondise kolmestespets Reinar Hallik, kes seekord aga kaugvisetega ei säranud aga pani kahel korral osavalt pealt.

Eestlaste resultatiivseimaks oli Sten Sokk 15 punktiga, Rain Veideman viskas 13 punkti. Kristjan Kanguri arvele jäi 11 silma ja 12 lauapalli.

TIPPHETKED:

MÄNG TÄISPIKKUSES:

Esimese mängu võõrsil võitis Eesti nelja punktiga, olles väja tulnud avaveerandi 17:29 kaotusseisust.

Eesti juhib C-alagruppi kahe võiduga, Kosovol ja Makedoonial on üks võit ja kaks kaotust. Nemad on omavahelise mängu ära pidanud - kahe mängu kokkuvõttes jäi Makedoonia üheksa punktiga peale. Meid ootab veel laupäeval ees mäng Kosovoga, keda me nädal tagasi suurhallis 26 punktiga võitsime.

Seega jääks Eestile tänase mängu kaotuse korral veel 26-punktine puhver, kuid sellises seisus Balkanimaale minna ei sooviks keegi. Kindlam oleks edasipääs täna ära vormistada.