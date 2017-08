PÕNEV STATISTIKA | Reinar Hallik lahkus koondisest liidrina, Kangur ja Veideman võtsid valikmängudes jalad kõhu alt välja

Eesti korvpallikoondis on suvised MM-valikturniiri eelringi mängud edukalt lõpetanud ning aeg on heita pilk statistikale: millised pallurid esinesid hästi, millised mitte nii edukalt?

Punkte ja lauapalle oskab vaadata igaüks (kes ei oska, siis: Rain Veideman oli keskmiselt 15,3 punktiga meie resultatiivseim, Kristjan Kangur 6,5 lauapalliga kõige suurem lauavõitleja), aga kuidas on lood "arendatud" statistikanäitajatega (advanced statistics)? Siinkohal tuleb Delfi Sport korvpallisõpradele appi!

Pakume vaatlemiseks, võrdlemiseks ja arutamiseks portsu erinevaid statistilisi näitajaid, mille meie koondislased nelja eelvalikmängu jooksul enda nime taha kirja said.

Kontrollmängude põhjal koostatud sarnaseid näitajaid saab vaadata siit!

Kõikide valemite ja arvude aluseks on mängijate näitajad, mis on kokku arvutatud selle järgi, kui palju viskas Eesti koondis antud palluri väljakuloleku ajal punkte ning kui palju samal ajal vastased meile viskasid.

Legend:

RÜN - Eesti rünnakute arv, kui antud mängija oli platsil

PNK - Eesti visatud punktide arv, kui antud mängija oli platsil

VRÜN - Vastase rünnakute arv, kui antud mängija oli platsil

VPNK - Vastase visatud punktide arv, kui antud mängija oli platsil

RÜRTG - Ründereiting. Näitab, mitu punkti Eesti koondis antud mängija väljakul oleku ajal keskmiselt 100 rünnakuga viskas. Eesti kontrollmängudes tegi üks meeskond keskmiselt 66 rünnakut.

KARTG - Kaitsereiting. Näitab, mitu punkti vastased Eestile antud mängija väljakul oleku ajal keskmiselt 100 rünnakuga viskavad - mida väiksem on kaitsereiting, seda parem.

LÕRTG - Lõppreiting. Näitab eelmise kahe näitaja vahet - näiteks Reinar Halliku 17,62 tähendab, et kui Eesti ja vastasmeeskond teeksid mõlemad tema väljakul oleku ajal 100 rünnakut, viskaks Eesti vastastest keskmiselt 17,62 punkti rohkem.

+/- - Pluss/miinus. Näitab, mitu punkti Eesti reaalselt antud mängija väljakul oleku ajal vastasest rohkem viskas.

PIN-RÜRTG - Ründereiting, kui mängija on pingil. Näitab, milline oli Eesti koondise ründereiting, kui antud mängijat platsil ei olnud.

PIN-KARTG - Kaitsereiting, kui mängija on pingil. Näitab, milline oli Eesti koondise kaitsereiting, kui antud mängijat platsil ei olnud.

PIN-LÕRTG - Pingil-lõppreiting. Näitab eelmise kahe näitaja vahet - ehk seda, mitu punkti viskas Eesti koondis vastasest 100 rünnaku kohta rohkem, kui antud mängija oli pingil.

PL/PIN LÕRTG - Platsil/pingil lõppreiting. Näitab, kui mitu punkti viskab Eesti vastastest antud palluri platsil oleku ajal rohkem - võrreldes sellega, kui seda mängijat väljakul ei ole. See näitaja sünnib, kui lahutada palluri lõppreitingust Eesti koondise lõppreiting ajast, mil see mängija puhkab ning tulemus on seega sisuliselt see punktisumma, mille konkreetse palluri väljakulolek Eesti koondisele 100 rünnaku kohta juurde annab.

Võistkonnakaaslastega võrreldes on positiivsete näitajate taust tehtud roheliseks, neutraalsete näitajate taust kollaseks ning kehvade näitajate taust punaseks. Iga kategooria liidri näitaja on rasvases kirjas.

Eesti koondise MM-eelvalikturniiri kohtumised 2017 (suuremalt nägemiseks kliki tabelil!):





Eesti koondise ründereiting tervikuna oli 113,26, kaitsereiting 101,14 ning lõppreiting 12,12.

Tabel näitab meile, et kui kontrollmängude ajal oli Eesti meeskonnast ühed paremad näitajad Reinar Hallikul, siis valikmängud seda pilti ei muutnud. Kui välja arvata üsna vähe mänginud Rait-Riivo Laane, kelle võimas statistika tuleneb suuresti ülimalt efektiivsest esitusest avamängus Makedoonia vastu, siis on Hallikul endiselt pika puuga Eesti mängijatest parim ründereiting ning ka platsil/pingil lõppreiting.

Ülejäänud meeste osas on muudatusi aga mitmeid: kontrollmatšides võrdlemisi nigelalt esinenud Rain Veideman ja Kristjan Kangur on suurte mängude mehed ning tõusid tähtsates kohtumistes Eesti liidriteks ka nende statistiliste näitajate järgi. Jaan Puidet, kes oli sõprusmängudes Eesti üheks üllatusliidriks, valikmängudes nii palju platsile ei pääsenud ning seda põhjusega - tema näitajad tähtsates mängudes jäid võistkonna keskmisele tublisti alla.

Antud tabelit vaadates tuleks arvesse võtta seda, et Rait-Riivo Laane, Jaan Puideti, Janari Jõesaare, Kregor Hermeti ja Kristjan Kitsingu näitajaid tuleks võtta väikeste reservatsioonidega, kuna nende mänguaeg oli suhteliselt väike ning statistiline valim seega samuti küllaltki pisike.

Olgu siinkohal võrdluseks samal kujul ära toodud ka Eesti kontrollmängude statistika:

Kontrollmängudes oli Eesti koondise ründereiting tervikuna 106,89, kaitsereiting 87,15 ning lõppreiting 19,74.

Viisikute osas otsustas koondise peatreener Tiit Sokk võrreldes kontrollmängudega mõistetavalt kasutada vähem erinevaid variante - kui sõprusmängudes käis platsil koguni 90 erinevat kooslust, siis valikmängudes kahanes see arv 47 peale. Enim sai mängida viisik Sten Sokk - Rain Veideman - Jaan Puidet - Kristjan Kangur - Janar Talts, kes käisid väljakul 24 rünnaku jagu ning olid selle aja jooksul ka väga tulemuslikud, visates vastastest 11 punkti enam. Hästi töötas ka koosseis Sten Sokk - Martin Paasoja - Erik Keedus - Kristjan Kangur - Janar Talts, kes sai 17 rünnakuga kirja suhteliselt sarnased näitajad.

Eesti enimkasutatud viisikud: