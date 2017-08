OTSEPILT JA BLOGI | Võimsas viskehoos Eesti korvpallikoondis võitis poolaja Kosovo vastu 11 punktiga

Mõlemal koondisel on kolmeliikmelises alagrupis seni kirjas üks võit Makedoonia üle. Kui Eesti alistas makedoonlased võõrsil 80 : 76, siis Kosovo võitis koduplatsil 72 : 68. Seega võib liialduseta öelda, et tänaõhtuse kohtumise võitja teeb suure sammu alagrupi esikoha poole.

Märkimist väärib ka fakt, et aasta ja kolm päeva tagasi olid needsamad tiimid samuti Saku suurhallis vastamisi. Toona saatis edu eestlasi, kes teenisid 74 : 64 võidu. Siis oli tegu sõprusmänguga, aga täna toimub ametlik matš, mille võitja teeb tugeva avalduse osalemaks 2019. aasta MM-valikturniiril.

Seega tasub meie meestele igal juhul kaasa elada!

Neile, kes saali ei jõua, tuleb appi Delfi TV ja TV6 otseülekanne, mis algab kell 18.25. Mängu kommenteerivad Kalev Kruus ja Gert Kullamäe.

Eesti - Kosovo korvpall

Kosovo võtab seisul 52:37 aja maha. Kolmandat veerandit mängida 3.11.

Teise poolaja alustuseks kena sööt Kangurilt ja korv Taltsilt - 42:29.

Alar Varrak poolajaintervjuus: "Kosovo alustas teravalt, Kastrati tegi pahandust, Berisha pani oma kolmese ära. Mingit katastroofilist möödalaskmist ei olnud, juhime 11-ga. Võibolla neil mõned mathup'id ei sobinud, mis meil pingilt tulid. Euroopas oskavad kõik korvpalli mängida, surve viljad peaksid rohkem teisel poolajal tööle hakkama."

Poolaeg Eestile 40:29! Sokul on koos 12 silma, Hallikul 9, Keedusel 7.

Veel üks - 38:26. Hallikuga kahepeale on mehed kolmeseid paugutanud 10-st 7.

Sokult kaugvisked neljast kolm - 35:26!

Kolmesed kukuvad täna igast asendist sisse. Sokult kolmest kaks. 32:25.

Halliku kolmene ja Keeduse kahene korvi alt viivad meid juba 29:22 ette.

Kosovo on sel veerandil visanud vaid kaks punkti, kellatabloo näitab juba 5.29. Juhime 24:19.

Reinar Halliku kolmene viib meid esimest korda nelja punktiga juhtima - 23:19.

Rain Veideman on meie resultatiivseim nelja punktiga. Mõlemad meeskonnad on sooritanud 14 viset, meie oleme sisse saanud täpselt pooled ehk 7, Kosovo 5.

Esimene veerand lõpeb Eesti 17:15 juhtimisel. Tulime raskest seisust auga välja.

Viik majas! Reinar Hallikult kolm punkti, seis 15:15.

Kanguri 2+1 toob meid kahe punkti kaugusele 12:14.

Rahvas saab oma tahtmise, Hallik tuleb 6:10 seisult mängu.

Oleme mängu käima saanud ja seisu vähe soliidsemaks - 4:10.

Publik teab, mis Sokk timeouti ajal teha võiks: "Reinar, Reinar, Reinar!"

Kosovol on käsil 7:0 spurt, mida me kuidagi peatada ei suuda.

Kosovo võitis lahtihüppe ja esimesed kaks punkti neile - 0:2.

Eesti algviisik: Rain Veideman, Martin Paasoja, Kristjan Kangur, Sten-Timmu Sokk, Janar Talts.

Hümnid kuulatud, poolteist minutit mänguni jäänud.

Tänased vilemehed: Apostolos KALPAKAS (SWE) Vincent DELESTRÉE (BEL) Martins KOZLOVSKIS (LAT)

Tervitused esialgu veel kaunis hämarast Saku suurhallist, kus mehed teevad viimaseid soojendusliigutusi. Rõõm on näha, et hümni laulavad täna taaskord sõdurpoisid, kes ka eelmisel aastal Valgevene mängul võimsa atmosfääri lõid. Poisid said toona sellise emotsiooni sisse, et vastast loputati suisa 19 punktiga. Korrata! https://g3.nh.ee/dgs/loader.php#id=200582