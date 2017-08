OTSEPILT JA -BLOGI | Milleks on võimeline Eesti korvpallikoondis mängus Makedooniaga?

Eesti kuulub ühte alagruppi Makedoonia ja Kosovoga. Novembris algavale suurele MM-valikturniirile pääsemiseks tuleb Tiit Soku hoolealustel saada kolme võistkonna seas vähemalt teine koht.

Meie grupi avamängus sündis üllatus, kui Kosovo suutis koduplatsil Makedoonia 72:68 alistada. Eesti jaoks jätkub turniir kolmapäeval, kui Saku Suurhallis võetakse vastu Kosovo, 16. augustil võõrustatakse Makedooniat ning turniir lõpetatakse kolm päeva hiljem Kosovo pealinnas Prištinas.

Makedoonia koondise liidriks on nende kodustatud mängujuht Jordan Theodore, kes teenib igapäevaleiba Milano Emporio Armani klubis. Avamängus Kosovo vastu tõi Theodore 22 punkti ja kuus korvisöötu. Teine tagamees Vojdan Stojanovski lisas 17 silma.

Kohtumine Skopjes Boris Trajkovski nimelisel areenil algab täna õhtul kell 21.30 ning Delfi TV toob mängu huvilisteni otseülekandes.

Makedoonia - Eesti korvpall

Ivar Jurtšenko, Skopje: 16:10 Kitsingult kolmene, väga vajalik.

Ivar Jurtšenko, Skopje: Kaotusseisus 7:13 võttis Tiit Sokk aja maha. Mängitud 4.47.

Ivar Jurtšenko, Skopje: Keeduse asemel tuli sisse Veideman.

Ivar Jurtšenko, Skopje: 9:7 Sokk keskpositsioonilt. Vahepeal ei pannud me normaalseid viskeid ära.

Ivar Jurtšenko, Skopje: 2:5 Talts korvi alt, hea eeltöö Sokult.

Ivar Jurtšenko, Skopje: 0:3 Sokult kolmene. Nõudis palli ja pani ära.

Ivar Jurtšenko, Skopje: Mäng algas!

Ivar Jurtšenko, Skopje: Meie algviisik - Sokk, Talts, Keedus, Paasoja, Kitsing.

Ivar Jurtšenko, Skopje: Ka mõned Eesti koondise toetajad on publiku sees märgata. Näiteks Pärnu meistriliiga klubi uus eestvedaja Johan Kärp.

Ivar Jurtšenko, Skopje: Kohe algab meeskondade tutvustamine. Pealtvaatajate arvuks pakuks 500-600, mitte enam.

Ivar Jurtšenko, Skopje: Veidemani remontimine mängu eel:

Ivar Jurtšenko, Skopje: Mängu alguseni 20 minutit. Meil soojenduse käigus kaks meest Jõesaar ja Veideman käe katki teinud. Lõikehaavad sees, vist pealtpanekute järel korvirõngast. Muidu kõik hästi.

Ivar Jurtšenko, Skopje: Publikuga on Skopjes hapud lood. Aga meile peaks see sobima. Ei, seda mitte, et me oleme harjunud kodus tühjade tribüünide ees mängima. Lihtsalt publikult ei tule vastastele nii palju abi.

Ivar Jurtšenko, Skopje: Eesti koondise mängu näeb täna kohapeal 2,5 euro eest. Täpselt nii palju maksab pilet, 150 dinaari.

Ivar Jurtšenko, Skopje: Makedoonia koondis:

Ivar Jurtšenko, Skopje: Vastaste peatreener Jordanco Davitkov astus karusammul saali. Makedoonia koondis jooksis välja, aru peetud. Aga publikut ei ole veel üldse. Õige pea pool tundi vaid alguseni.

Ivar Jurtšenko, Skopje: Eesti koondise tänane joogivalik. Saal on mõistliku temperatuuriga, õhku jagub. Eriti arvestades, mis täna õues toimus. Kraade 40 lähedale.

Ivar Jurtšenko, Skopje: Makedoonia koondises on ka kaks veterani. 37-aastane Gjorgij Chekovski (nr.14) ja 36-aastane Dime Tasovski (nr.10). Vastaste keskmine vanus on 29, meil 27.

Ivar Jurtšenko, Skopje: Vastaste kõige ohtlikumad mehed on nr. 25, ameeriklasest mängujuht Jordan Theodore ja nr.8, koondise kapten viskava tagamängija kohal Vojdan Stojanovski. Nagu ütles Eesti koondise peatreener Tiit Sokk, siis nende kahe pealt tuleb teravus ja mängu ülesehitus.

Ivar Jurtšenko, Skopje: Tänased kohtunikud tulevad Hispaaniast (Fernando Calatrava), Portugalist (Paulo Marques) ja Slovakkiast (Zdenko Tomašovic).

Ivar Jurtšenko, Skopje: Meeskond on saalis kohal. Kes venitab, kes kergelt viskab. Vastastest on tulejoonel vaid nende kodustatud ameeriklane Jordan Theodore. Esialgu üsna vaikne.

Ivar Jurtšenko, Skopje: Tere kõigile korvpallihuvilistele Makedooniast. Eesti korvpallikoondise esimese mänguni 2019. aasta MM-i valiksarja kvalifikatsioonis jääb kõigest tund ja veerand.