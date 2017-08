OTSEPILT JA BLOGI | Kas Eesti korvpallikoondis näitab Kosovole koha kätte?

Mõlemal koondisel on kolmeliikmelises alagrupis seni kirjas üks võit Makedoonia üle. Kui Eesti alistas makedoonlased võõrsil 80 : 76, siis Kosovo võitis koduplatsil 72 : 68. Seega võib liialduseta öelda, et tänaõhtuse kohtumise võitja teeb suure sammu alagrupi esikoha poole.

Märkimist väärib ka fakt, et aasta ja kolm päeva tagasi olid needsamad tiimid samuti Saku suurhallis vastamisi. Toona saatis edu eestlasi, kes teenisid 74 : 64 võidu. Siis oli tegu sõprusmänguga, aga täna toimub ametlik matš, mille võitja teeb tugeva avalduse osalemaks 2019. aasta MM-valikturniiril.

Seega tasub meie meestele igal juhul kaasa elada!

Neile, kes saali ei jõua, tuleb appi Delfi TV ja TV6 otseülekanne, mis algab kell 18.25. Mängu kommenteerivad Kalev Kruus ja Gert Kullamäe.

Eesti - Kosovo korvpall

Tervitused esialgu veel kaunis hämarast Saku suurhallist, kus mehed teevad viimaseid soojendusliigutusi. Rõõm on näha, et hümni laulavad täna taaskord sõdurpoisid, kes ka eelmisel aastal Valgevene mängul võimsa atmosfääri lõid. Poisid said toona sellise emotsiooni sisse, et vastast loputati suisa 19 punktiga. Korrata! https://g3.nh.ee/dgs/loader.php#id=200582