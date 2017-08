OTSEPILT JA BLOGI | Eesti koondis alustas viimast veerandit Makedoonia vastu napis kaotusseisus

Eesti korvpallikoondis võõrustab täna kell 18.30 MM-lisavalikturniiri eelviimases mängus Makedooniat. Võit tähendaks Eestile MM-valikturniirile pääsemist, kaotus jätaks veel õrna võimaluse alagrupis viimaseks jääda.

Viimase mängu kodupubliku ees teeb Eesti koondise kolmestespets Reinar Hallik, kelle pildiga fännisärke jagub tasuta Saku suurhallis esimesele 73 pealtvaatajale. Uksed avatakse kell 17.30. Mängust teevad otseülekande Delfi TV ja TV6.

Esimese mängu võõrsil võitis Eesti nelja punktiga, olles väja tulnud avaveerandi 17:29 kaotusseisust.

Eesti juhib C-alagruppi kahe võiduga, Kosovol ja Makedoonial on üks võit ja kaks kaotust. Nemad on omavahelise mängu ära pidanud - kahe mängu kokkuvõttes jäi Makedoonia üheksa punktiga peale. Meid ootab veel laupäeval ees mäng Kosovoga, keda me nädal tagasi suurhallis 26 punktiga võitsime.

Seega jääks Eestile tänase mängu kaotuse korral veel 26-punktine puhver, kuid sellises seisus Balkanimaale minna ei sooviks keegi. Kindlam oleks edasipääs täna ära vormistada.