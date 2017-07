OTSE DELFI TV-s | Eesti korvpallikoondis jäi avapoolajal Rootsiga hätta

Eesti meeste korvpallikoondis peab täna oma suve esimese kodumängu, kui Kalevi Spordihallis ollakse vastamisi Rootsiga. Delfi TV ja TV6 näitavad kell 18.30 algavat kohtumist otseülekandes. Avaveerandi võitis Rootsi 25:18 ja esimese poolaja 45:35.

Rootsi koondise mängijad on hästi tabanud kaugviskeid 9/18. Resultatiivseim on Ludvig Hakanson 11 punktiga. Eesti poolel on 11 punkti visanud Kristjan Kitsing.

Eelinfo:

Rootsi koondise ridades tulevad Eestisse teiste seas Tartu Ülikooli uus tsenter Carl Engström ning viimati Barcelonas mänginud Marcus Eriksson. Suurematest tähtedest jäävad eemale Boston Celticsis palliv Jonas Jerebko ning Madridi Realis leiba teeniv Jefferey Taylor.

Rootsi koondise peatreener on serblane Vedran Bosnić, kes juhendas lõppenud hooajal Kurbast Södertälje Kingsis.

Rootsi ja Eesti peavad omavahel ka teise mängu - seda juba ülehomme kell 17 Södertäljes.

Tänane otseülekanne algab kell 18:25, mängu kommenteerivad Jonas Grauberg ja Rauno Pehka.