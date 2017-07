OTSE AINULT DELFI TV-s: Eesti korvpallikoondis kaotas tasavägise avapoolaja Rootsile ühe punktiga

Kaks meeskonda olid viimati omavahel vastamisi alles esmaspäeval, kui Tiit Soku juhendatavad Kalevi Spordihallis suurest kaotusseisust välja tulid ja kodupubliku ees lõpuks 77:72 võidu võtsid. 18 punktiga oli selles mängus Eesti resultatiivseim Kristjan Kitsing, vastavalt 15 ja 12 silmaga järgnesid talle Erik Keedus ja Sten-Timmu Sokk.

Täna minnakse vastamisi aga rootslaste koduväljakul Södertäljes, kus mängis mullu ka hetkel vigastust raviv Eesti koondislane Tanel Kurbas. Kuidas on aga jõuvahekorrad kahe päevaga muutunud? Mida tuleb Eesti koondisel enne MM-valiksarja eelringi veel lihvida? Sellele saame juba vastuse täna õhtul, kui meie aja järgi kell 17:00 Rootsis pall mängu pannakse. Delfi TV eksklusiivset otseülekannet kommenteerivad Raul Ojassaar ja Rauno Pehka. Kohapealt teeb intervjuusid Gunnar Leheste.

Eesti koondise koosseis Rootsis: Rain Veideman, Rait-Riivo Laane, Jaan Puidet, Sten-Timmu Sokk, Janar Talts, Erik Keedus, Kregor Hermet, Kristjan Kangur, Janari Jõesaar, Kristjan Kitsing, Martin Paasoja, Reinar Hallik.

Rootsi - Eesti korvpall

Gunnar Leheste, Södertälje: Rootsi treener üritab timeoutiga emotsioone maha saada.

Gunnar Leheste, Södertälje: Puideti ja Borgi vahel läheb kukepoksiks, Laane segab end ka vahele, aga õnneks jääb hullem juhtumata.

Gunnar Leheste, Södertälje: Esimest korda täna vahe 11 punkti - 65:54.

Gunnar Leheste, Södertälje: Kolmas veerand midagi rõõmustavat paraku ei toonud. Korraks olime 9-punktilises kaotusseisus, viimast veerandit alustame miinus kaheksaga - 62:54 kodumeeskonnale.

Gunnar Leheste, Södertälje: Pallikaotuste poolest kahjuks juhime juba 13:5. Pallikaotustest on Rootsi teinud skooriks 22:5.

Gunnar Leheste, Södertälje: Eesti punktitoojad: Veideman 9 , Talts 7, Hallik 6, Kitsing 6, Jõesaar 4, Kangur 3, Sokk 3.

Gunnar Leheste, Södertälje: Negatiivsele poolele võib selgelt kanda Rootsi pallikaotustest visatud punktid - 14:5 kodumeeskonna kasuks. 2-p visete tabavus on võrnde 53 %, kolmeseid oleme meie visanud 61 %-ga, rootslased 60 %-ga. Viis punkti rohkem on rootslased meilt korjanud vabavisetel, me pole vabavisetele pääsenudki.

Gunnar Leheste, Södertälje: Veidemani korv jääb poolaja viimaseks. Lähme vaheajale 38:39 kaotusseisus.

Gunnar Leheste, Södertälje: Tiit Sokk võtab esimest korda aja maha 5,7 sekundit enne poolaja lõppu. Oleme jäänud 36:39 taha.

Gunnar Leheste, Södertälje: Rootsi treener ei tundu asjade praeguse käiguga sugugi rahul olevat. Teine timeout juba kodumeeskonnale. Oleme ühe punktiga peal 36:35. Vaheajani jäänud 1.45.

Gunnar Leheste, Södertälje: Pingeline esimene veerand lõppes 19:19 viigiga. Eesti suurimad punktitoojad Veideman 7 ja Hallik 6 punktiga.

Gunnar Leheste, Södertälje: Värskeid sõnumeid: http://sport.delfi.ee/news/korvpall/eestikoondis/eesti-korvpallikoondise-kavasse-lisandus-mang-indoneesiaga?id=79000662

Gunnar Leheste, Södertälje: Juba on kohal ka kaheksa Rootsis elavat eestlast. Pileti eest tuli ukse peal maksta 100 SEK-i ehk 10 eurot. Sama hind oli ka esmaspäeval Kalevi hallis.

Gunnar Leheste, Södertälje: Tervitused Södertäljest! Mõlemad koondised olid juba ligi poolteist tundi varem saalis sooja tegemas. Praeguse seisuga jääb mänguni tund aega. Istekohtadest on tribüünil avatud vaid 40 protsenti - kaks sektorit ühe tribüüni kummalgi küljel. Meie mängu see siiski segama ei peaks. Mis peamine - Babahh produktsioon on oma kaameratega kohal ja valmis teile otsepilti vahendama. Ülekande lõpus pakume ka intervjuusid.