Kristjan Kangur: Kosovosse ei saa sirge jalaga minna, muidu lüüakse meid kohe mättasse

Eesti korvpallikoondise kapten Kristjan Kangur tõdes, et hoolimata täna valiksarjas vormistatud edasipääsust ei tohi viimasele mängule Kosovosse mütsiga lööma minna.

"Ei tea, kas ikka on pinged maha kruvitud. Seal ootab meid paras karukoobas. Kui me sirge jalaga lähme, lüüakse meid esimesel minutil mättasse," sõnas Kangur.

Eesti alistas täna Makedoonia üheksa punktiga ehk numbriliselt viis punkti suuremalt kui sama vastase vastu võõrsil. Ometi sõnas Kangur, et külalised olid täna teisest puust kui esimeses mängus.

"Neil oli üks mees juures, kes väga palju skoori küll ei tee, aga paneb palju katteid ja on lauas suur koll. Ütleksin, et nad mängisid paremini ja oluliselt efektiivsemalt kui esimeses mängus."

Eestil oli täna tavapärasest kehvem päev kaugviskejoone taga, kuid Kanguri sõnul korvati see puudus teiste elementidega: "Midagi kiita polnud kolmeste puhul tõesti. Aga tundus, et tuli kuskilt mujalt."

Viimase mängu kodupubliku ees pidas täna Reinar Hallik. Mida Eesti koondis tema lahkumisega kaotab? "Olgu see Reinar või ükstapuha milline koondise mängija. Kes iganes enam koondises esineda ei saa, on see nagunii suur kaotus, eriti veel pikkade osakonnas. Loodame, et keegi noorematest tõstab pead ja tuleb tema asemele."