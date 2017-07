Kosovo korvpallikoondis sai kontrollmängus suure kaotuse

Eesti korvpallikoondisega 2019. aasta MM-valiksarja kvalifikatsioonis ühte alagruppi kuuluv Kosovo tegi sarnaselt Eestile sel nädalavahetusel algust kontrollmängudega.

Kapfenbergis kohtuti Austriaga ja kaotati 49:74 (22:33).

See oli Kosovo koondisele uue peatreeneri Brad Greenbergi käe all esimeseks mänguks. 63-aastane ameeriklane on nooruspõlves töötanud NBA klubide New York Knicksi ja Los Angeles Clippersi juures abitreenerina, alates 2012. aastast on ta peatreenerina juhendanud mitmeid Iisraeli kõrgliiga klubisid.

Greenbergi valikusse mahuvad paljud mängijad, kes käisid mullu suvel kontrollmängul Tallinnas. Kosovo koondisega valmistuvad ametlikeks mängudeks allpool kirjas olevad 14 meest. Eeldada on, et mingil hetkel lisandub ka kodustatud välismängija, nii nagu mullu suvel käis Kosovoga Tallinnas Justin Doellman.

Kosovo korvpallikoondise liikmed:

Dardan Berisha (191-SG-88)

Granit Rugova (198-F-85)

Fisnik Rugova (208-PF-89)

Lis Shoshi (211-F-94)

Alban Veseli (202-F-90)

Drilon Hajrizi (203-F-91)

Leonard Mekaj (182-PG-95)

Arti Hajdari (190-SG-93)

Jaren Sina (188-G-94)

Erjon Kastrati (198-SG-94)

Gezim Morina (203-C/F-92)

Urim Zenelaj (213-C-91)

Samir Zekiqi (202-F-95)

Ergin Grosha (211-C-93)

Järgmise kontrollmängu peab Kosovo 19. juulil Bratislavas Slovakkiaga.

Eesti koondisega kohtutakse MM-valiksarja kvalifikatsioonis 9. ja 19. augustil.