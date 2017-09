Korvpallikalendris muudatus: Eesti - Iisraeli mäng toodi päev varasemaks

Rahvusvaheline korvpalliliit FIBA kinnitas, et Eesti koondise esimene 2019. aasta maailmameistrivõistlustee kvalifikatsioonimäng võõrsil Iisraeliga toimub 23. novembril. Esialgselt oli mängu päevaks planeeritud 24. november.

Eesti mängib H-alagrupis koos Iisraeli, Suurbritannia ja Kreekaga. Mängud toimuvad:

23.11.2017

Iisrael vs Eesti

27.11.2017

Eesti vs Suurbritannia (Kalevi SH)

22.02.2018

Kreeka vs Eesti

25.02.2018

Eesti vs Iisrael (Saku SH)

29.06.2018

Suurbritannia vs Eesti

02.07.2018

Eesti vs Kreeka (Saku SH)