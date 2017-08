Korvpalli MM-i eelvalikturniiril said selgeks esimesed edasipääsejad, Eestil seisab ees võtmemäng

2019. aasta korvpalli maailmameistrivõistluste Euroopa tsooni valiksarja kvalifikatsioonis said eile hilisõhtul selgeks kolm edasipääsejat.

Grupis B said pärast Austria 97:63 võitu Albaania üle selgeks mõlemad edasipääsejad. MM-valikturniirile tagasid koha nii Austria kui Holland, kellel on tabelis kaks võitu. Albaania jätkab võiduta ning kuna neil on pidamata vaid üks kohtumine, siis eespool olijaid nad kuidagi enam püüda ei saa.

Üks edasipääseja on klaar ka grupis D, kus Bulgaaria alistas 91:65 Portugali. Bulgaaria teenis kolmanda järjestikuse võidu, millega kindlustati valikturniirile pääs. Seega kaheksast kohast kolm on välja jagatud.

Eesti alagrupis läks seis segasemaks, kuna Makedoonia suutis koduväljakul Kosovost üle olla tulemusega 87:74. Eestil on tabelis kaks, Makedoonial ja Kosovol üks võit. Jätkuvalt on õhus variant, et kolme meeskonna vahel võib tekkida surnud ring.

Eestil on võimalus kõik pinged maha võtta kolmapäeval, 16. augustil kui külla saabub Makedoonia. Võit tähendaks automaatselt alagrupist edasipääsu. Kui aga tuleb kaotus, siis seisab koondisel ees kõva tõestamine Kosovos. Kodus ette mängitud +26 punkti pole keevalise publiku ees mingi garantii. Et suuremast närvikõdist ja punktide lugemisest pääseda, tuleb kolmapäeval võita. Publik saali omasid toetama!

Delfi TV näitab Saku suurhallis toimuvat vastasseisu otseülekandes.