Kodupublikuga hüvasti jätnud Reinar Hallik: see, et ma inimestele korda lähen, teeb südame soojaks

Viimase kodumängu Eesti korvpallikoondise eest pidanud Reinar Hallik jääb tänasest päevast enim meenutama meeskondade tutvustamise ajal koridorist välja jooksmist ja sellega kaasnenud ovatsioone.

"Tundsin täna ja olen ka enne tundnud rahva positiivset toetust. See on mulle tähtis. Vahet ei ole, kui hea või halb korvpallur ma olen, see, et ma inimestele korda olen läinud, teeb südame soojaks. Olen neile väga tänulik," rääkis Hallik pärast 74:65 võitu Makedoonia üle, millega Eesti kindlustas MM-lisavalikturniirilt edasipääsu suurele valikturniirile.

"Pisarat täna silma ei tulnud, aga oleks kaotanud, siis oleks tulnud. Eelmisel aastal pärast Poola kaotust tuli. Arvasin ka siis, et see jääb mu viimaseks mänguks. Õnneks täna võitsime ja süda on rahul."

Novembris näeme, nagu fännisärkide peal kirjas? "Ei näe. Teisest liigast ma koondisse ei pressi. Üritan nüüd teises liigas rahvast saali tuua (Hallik mängib tuleval hooajal omanimelise korvpallikooli ridades - toim)".

Päris viimase koondisemängu peab Hallik laupäeval Kosovos. Ise arvab ta, et talle seal palju mänguaega ei jää. "Mul on järgmiseks aastaks leping taskus. Las noored tegutsevad, kellel seda veel pole. Aga kui treener ütleb, et mängin, siis muidugi keelduda ei saa."