Harjumatu magus võit Balkanilt

MM-i eelvalikturniiri hakatuseks saadud võit on hinnatav. Ükskõik millise Balkani riigi vastu võõrsil mängides on head nahka raske loota. Reeglina tuleb heidelda karukoopas, kus õhk köetakse lämmatavalt kuumaks ja see imeb külalistest viimasedki mahlad.

Eesti koondis on neid raskeid hetki korduvalt ja korduvalt tunda saanud. Seekord Makedoonia publik üllatas. 7000 pealtvaatajat mahutav areen oli inimtühi, tapvat melu ei saanudki tekkida.

„Makedoonia fännid aitasid meid, et nad kohale ei tulnud,“ tõdes kohtumise järel meie kapten Kristjan Kangur. „Õiget Makedooniat me seekord tunda ei saanud.“