FOTOD JA TIPPHETKED | Korvpallikoondis pidi Kosovo karukoopas vastaste paremust tunnistama, publik tormas võidujoovastuses väljakule

Esimene veerand kulges mõlemapoolse lahtine mänguna, väikeste variatsioonide ja peatustega - seis 24:22 Kosovole. Vastane alustas kaunis enesekindlalt ja lustakalt. Ka meie olime hästi mängus.

Teisel veerandil parandas Eesti kõvasti kaitset, Kosovo mäng kuivas kokku ja kaotas hambad. Eesti pääses dikteerima ja võitis poolaja kolme silmaga (38:35). Eesti mängus torkas silma teatav muretus, vabadus, julged visked, samas paiguti ülemängimine. Visete valikud ei olnud täna kokkuvõttes ehk kõige paremad.

Kolmanda veerandi keskel Eesti eduseisus 50:44 haaras mänguohjad Kosovo kuulsaim mees, Dardan Berisha, tabades soolorünnakuid järjest ja tuues ridamisi 10 punkti. Tema kolmene viis 32. minuti algul Kosovo ette 59:52. Ometi, Eesti veel kosus ja tuli mängu tagasi.

Kregor Hermeti ja Reinar Haliku kahe kaugviske ja Erik Keeduse punktidest läks Eesti omakorda juhtima 63:59, kuid kohe vastas Berisha uue kolmesega (63:62 Eestile), misjärel meil hakkas õnne väheks jääma. Vablt tehtud visked ei tabanud, laud kukkus Kosovole, vile muutus ühesuunalisemaks.

Kosovo, kel võitu väga vaja oli, selle ka sai. Ehkki minuti ja pisut rohkem enne lõppu tegi Sten Sokk läbimurdest 69:69. Võidukorvi tegi Erjon Kastrati 39 sekundit enne lõppu kaugviskest. Sellele järgnes meie pallikaotus ning Berisha tabav vabavise. Võit Kosovol ligi 3000 sõgeda fänni rõõmuks koduhoovi jäetud.

Kosovo-Eesti 75:69 (35:38)

Lauapallid: 35-32

Korvisöödud: 17-20

Pallikaotused: 6-12

Vaheltlõiked: 7-2

2 pt: 48 vs 67 %

3 pt: 35 vs 24 % (meil 29/7)

vv: 58 vs 62 %

Kosovo: Dardan Berisha 39 min 28+4+6, Eloy Kastrati 18 pt, Scott Bamforth 10+7+3, Lis Shoshi 10+10 lp.

Eesti: Janari Jõesaar 13 pt, Erik Keedus 12 pt, Kregor Hermet 11+3 lp (6/5), Rain Veideman 10+3+4, Sten Sokk 6+4 rs, Janar Talts 4+5+3.

Alagrupi järjestus: Eesti 3-1, Kosovo 2-2, Makedoonia 1-3.

Novembris algava MM-kvalifikatsiooniturniiri loosimine toimub 24. augustil Münchenis.

Vaata mängu tipphetki!

Korvpall Kosovo - Eesti

Gunnar Leheste, Priština: Läks paraku käest ära. 15,8 sekundit on jäänud, aga kuuepunktilist kaotusseisu siit enam tagasi ei tee.

Gunnar Leheste, Priština: 30,6 sekundit tablool, Kosovo juhib 72:69. Väike rahvas on suure võidu lävel.

Gunnar Leheste, Priština: 2.45 minna, juhime 67:64. Kuigi see eduseis on väga habras.

Gunnar Leheste, Priština: Eesti on pääsenud 63:59 juhtima. Kosovo võtab aja maha. Mängida on veel palju-palju (6:19). Vahepeal metsikud tuurid üles võtnud kodupublik on sutsu vaiksemaks jäänud.

Gunnar Leheste, Priština: Gregor Hermeti ja Reinar Halliku kolmesest püsime veel elus. Kosovo juhib 59:58.

Gunnar Leheste, Priština: Kosovo juhib kolmanda veerandaja lõpuks 54:52. Ees ootab väga tuline viimane veerandaeg.

Gunnar Leheste, Priština: Väga paha periood sattus nüüd sisse. Kosovo viigistas kuuepunktilisest kaotusseisust kiirelt 52:52 ja Sokk oli sunnitud aja maha võtma. Publik muidugi on sellisest spurdist pöördes. Peaasi, et nüüd vastased emotsiooni üles ei saaks, siis oleks meiega kutu ka...

Gunnar Leheste, Priština: Kolmas veerandki on kenasti meie dikteerimisel kulgenud. Tiit Sokk on ühe hoiatuse kaugusel tehnilisest veast. Kohtunikega seletamist on täna palju mõlemal poolel. Kuigi meil midagi kaalul pole, on ka meie meestes tunda närvilisust. Aga see ju ainult hea!

Gunnar Leheste, Priština: Seevastu ainsana "kosovolastest" palka saav ameeriklane Bamforth ei ole täna üldse mõtetega mängu juures, vaid keskendub pukslemisele, pärast vilet vastase jalaga togimisele pooleks pallide ajal jms. Kahtlen, et sellel mehel jätkub tahtmist ka pärast mudaliigasse jäämist "kosovlane" olla.

Gunnar Leheste, Priština: Hea on näha, et Eesti pole ka veidi noorema ja kogenematuma koosseisuga ohjasid käest andnud, vaid juhib minut enne vaheajale minekut 36:32. Jaan Puidet, kes ühel rünnakul tundus olevat pisut "kokku jooksnud", saab sõbralikke õpetussõnu nii Rain Veidemanilt kui ka Janar Taltsilt.

Gunnar Leheste, Priština: Esimene veerand lõpeb Kosovo napi 24:22 paremusega.

Gunnar Leheste, Priština: Hallik ja Bamforth tõuklevad veidi ja ütlevad teineteise pihta krõbedaid sõnu. Õnneks tehnilised jäävad saamata.

Gunnar Leheste, Priština: Vaatamata raskele õhkkonnale püsime kenasti mängus. 3.28 veerandaega jäänud, Kosovo juhib 16:13.

Gunnar Leheste, Priština: See, mida Kosovo fännid teevad, on lihtsalt pöörane. Ultrafännidel on kaks eeslauljat, üks palja kehaga mees juba nõretab higist. Eesti rünnakuid saadab metsik vilekoor. Lapsed hoiavad kätega kõrvu kinni. Võimas. Nii peakski iga kord olema!

Gunnar Leheste, Priština: Pilet siia maksis 4 eurot. Kioskid pandi hommikul püsti linna kõige tähtsama tähise, "New Born" monumendi ette, mis on siit vaid kiviviske kaugusel. Tundub, et kõik piletid müüdi ka välja, sest saalis on 10 minutit enne mängu vaid kümmekond tühja kohta.

Gunnar Leheste, Priština: Igat pealtvaatajat ootab tema toolil multifunktsionaalne vidin, mis täidab ühtaegu nii hääle tegemise vahendi, lehviku kui ka mängukava ülesandeid. Nutikas lahendus.

Gunnar Leheste, Priština: Tund ja 5 minutit mänguni. Saal täitub vaikselt inimestega, meeskonnad teevad sooja. https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=201042