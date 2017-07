FOTOD JA TIPPHETKED | Eesti korvpallikoondis kaotas pingelise heitluse järel Rootsile

Kaks meeskonda olid vastamisi ka esmaspäeval Tallinnas. Toona võitis Eesti Kalevi spordihallis toimunud matši 77:72.

Viigiliselt lõppenud avapoolaja järel võtsid väljaku peremehed ohjad enda kätte, võites kolmanda veerandaja punktiliselt 23:16. Vahepeal 11-punktilises kaotusseisus olnud Eesti tuli lõpuminutiks kahe punkti peale tagasi, kuid mängu enam enda kasuks pöörata ei suutnud. Viimase päästeplaanina tegi Martin Paasoja kahe punktiga juhtinud rootslaste vastu 28 sekundit enne lõppu vea, kuid vabavisetel võõrustajad ei eksinud ja rong oligi läinud.

Eestlaste resultatiivseimaks kerkis 15 punktiga Janar Talts, 14 silma lisas Kristjan Kitsing, 11 punkti Janari Jõesaar ja 9 punkti Rain Veideman. Rootslaste parim oli 16 punktiga Viktor Gaddefors. Kodumeeskonna rünnakute dirigendiks oli 8 korvisöötu andnud Tobias Borg.

Negatiivsele poolele tuleb Eestil kirjutada 18 pallikaotust, millest lubati vastastel visata 23 punkti, samas kui ise suudeti Rootsi 10 pallikaotusest visata vaid 11 punkti. Lauavõitluse võitis Eesti 33:24.

Eesti koondise järgmine mäng on laupäeval publikule kinniste Saku suurhalli uste taga Indoneesia vastu. Enne 2019. aasta MM-i lisavalikturniiri algust kohtutakse veel esmaspäeval Itaalias Šveitsiga.



Eesti koondise koosseis Rootsis: Rain Veideman, Rait-Riivo Laane, Jaan Puidet, Sten-Timmu Sokk, Janar Talts, Erik Keedus, Kregor Hermet, Kristjan Kangur, Janari Jõesaar, Kristjan Kitsing, Martin Paasoja, Reinar Hallik.

Rootsi - Eesti korvpall

madiska: Pingelise lõpuheitluse järel teenib Rootsi 82:77 võidu.

Gunnar Leheste, Södertälje: Rootsi treener üritab timeoutiga emotsioone maha saada.

Gunnar Leheste, Södertälje: Puideti ja Borgi vahel läheb kukepoksiks, Laane segab end ka vahele, aga õnneks jääb hullem juhtumata.

Gunnar Leheste, Södertälje: Esimest korda täna vahe 11 punkti - 65:54.

Gunnar Leheste, Södertälje: Kolmas veerand midagi rõõmustavat paraku ei toonud. Korraks olime 9-punktilises kaotusseisus, viimast veerandit alustame miinus kaheksaga - 62:54 kodumeeskonnale.

Gunnar Leheste, Södertälje: Pallikaotuste poolest kahjuks juhime juba 13:5. Pallikaotustest on Rootsi teinud skooriks 22:5.

Gunnar Leheste, Södertälje: Eesti punktitoojad: Veideman 9 , Talts 7, Hallik 6, Kitsing 6, Jõesaar 4, Kangur 3, Sokk 3.

Gunnar Leheste, Södertälje: Negatiivsele poolele võib selgelt kanda Rootsi pallikaotustest visatud punktid - 14:5 kodumeeskonna kasuks. 2-p visete tabavus on võrnde 53 %, kolmeseid oleme meie visanud 61 %-ga, rootslased 60 %-ga. Viis punkti rohkem on rootslased meilt korjanud vabavisetel, me pole vabavisetele pääsenudki.

Gunnar Leheste, Södertälje: Veidemani korv jääb poolaja viimaseks. Lähme vaheajale 38:39 kaotusseisus.

Gunnar Leheste, Södertälje: Tiit Sokk võtab esimest korda aja maha 5,7 sekundit enne poolaja lõppu. Oleme jäänud 36:39 taha.

Gunnar Leheste, Södertälje: Rootsi treener ei tundu asjade praeguse käiguga sugugi rahul olevat. Teine timeout juba kodumeeskonnale. Oleme ühe punktiga peal 36:35. Vaheajani jäänud 1.45.

Gunnar Leheste, Södertälje: Pingeline esimene veerand lõppes 19:19 viigiga. Eesti suurimad punktitoojad Veideman 7 ja Hallik 6 punktiga.

Gunnar Leheste, Södertälje: Värskeid sõnumeid: http://sport.delfi.ee/news/korvpall/eestikoondis/eesti-korvpallikoondise-kavasse-lisandus-mang-indoneesiaga?id=79000662

Gunnar Leheste, Södertälje: Juba on kohal ka kaheksa Rootsis elavat eestlast. Pileti eest tuli ukse peal maksta 100 SEK-i ehk 10 eurot. Sama hind oli ka esmaspäeval Kalevi hallis.

Gunnar Leheste, Södertälje: Tervitused Södertäljest! Mõlemad koondised olid juba ligi poolteist tundi varem saalis sooja tegemas. Praeguse seisuga jääb mänguni tund aega. Istekohtadest on tribüünil avatud vaid 40 protsenti - kaks sektorit ühe tribüüni kummalgi küljel. Meie mängu see siiski segama ei peaks. Mis peamine - Babahh produktsioon on oma kaameratega kohal ja valmis teile otsepilti vahendama. Ülekande lõpus pakume ka intervjuusid.