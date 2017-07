FOTOD | Eesti korvpallikoondis nüpeldas treeningmängus Indoneesiat

Taseme vahe Eesti kasuks oli ette teada ja nii saadi katsetada kõikvõimalikke liikumisi ja kaitseformatsioone. Esimesed neli veerandaega mängis Eesti vahetusteta, viisikute kaupa. Üks viisik põrutas kümme minutit järjest. Viiendal veerandajal ei hakatud kedagi ära tapma ja tehti vahetusi ka.

Juba homme lendab Eesti koondis Itaaliasse, kus esmaspäeval kohtutakse kontrollmängus Šveitsiga.

Eelinfo:

Leedus treeninglaagris viibiv ja kontrollmänguks korraks Eestisse põiganud Indoneesia osales maikuus Aasia meistrivõistluste kvalifikatsiooniturniiril, mille kaudu toimus kvalifitseerumine 8. augustil algavale Aasia tšempionaadile.

Ehkki Indoneesia lõpetas kvalifikatsiooniturniiri Filipiinide järel teisel kohal, edestades Tai, Malaisia, Singapuri, Myanmari ja Vietnami koondist, siis finaalturniirile nad ikkagi ei saanud. Edasi pääses vaid võitja.

Aasia meistrivõistuste kvalifikatsioonis mänginud koondise keskmine vanus oli 27-aastat ja keskmine pikkus 189 cm. Neli tagumist olid lühemad kui 180 cm. Meeskonna resultatiivseim oli keskmiselt 13,2 punktiga mängus 21-aastane ja 178 cm pikkune viskav tagamängija Abraham Damar Grahita.

Eesti - Indoneesia kontrollmäng

Ivar Jurtšenko: Eesti tegi Indoneesiale tuule alla 119:62.

Ivar Jurtšenko: Käib ekstrapika mängu viimane minut.

Ivar Jurtšenko: Viiendal veerandajal teeb Eesti koondis vahetusi ka, päris hulluks ei minda.

Ivar Jurtšenko: 105:55 Keeduselt kolmene.

Ivar Jurtšenko: 100:55 Kitsingult ja Puidetilt kena alley-oop pealtanek! Pikem mees söötja rollis.

Ivar Jurtšenko: 95:55 Puidetilt 2+1 rünnak.

Ivar Jurtšenko: Kui Eesti täna mingis näitas Indoneesiast võib kehvem olla, siis see on tabatud kaugvisete arv. Pakuks, et külalistel on tabatud 12-13 kolmest.

Ivar Jurtšenko: Eesti viienda veerandaja viisik - Keedus, Puidet, Kitsing, Sokk ja Hallik. Mõne aasta tagant - TTÜ kolmikud ja Craiova kaksikud.

Ivar Jurtšenko: Neljas veerandaeg ehk normaalaeg lõppes seisul 92:52. Aga meid ootab veel kaks lisaaega (kokku siis 10 minutit). See lepiti kokku juba kohtumise eel.

Ivar Jurtšenko: 92:50 Laane nurgast kolmene, hea sööt Kangurilt.

Ivar Jurtšenko: 89:50 Talts korvi alt, hea sööt Kangurilt.

Ivar Jurtšenko: 87:48 Laane nulli otsast kolmene.

Ivar Jurtšenko: Indoneesia võttis aja, neljandat veerandaega minna 2.35.

Ivar Jurtšenko: Veideman on selle veerandajal pannud kolm-neli kaugviset mööda.

Ivar Jurtšenko: 84:46 Üle pika aja Eesti skooris. Otsaaudist lahtimängimisel Jõesaar.

Ivar Jurtšenko: Kuna vahe on väga suur, siis läheb juba laadaks ära. Publikule ei ole põhjust mängida... pole teist saalis

Ivar Jurtšenko: 82:43 Kangur korvi alt.

Ivar Jurtšenko: Vastased on maa-ala kaitses. Eesti üritab murda.

Ivar Jurtšenko: Eesti koondis võttis aja maha. Midagi on kuulda maa-alast.

Ivar Jurtšenko: 79:43 Talts kolm vabaviset sisse.

Ivar Jurtšenko: Neljanda veerandaja viisik - Talts, Kangur, Veideman, Jõesaar, Laane.

Ivar Jurtšenko: Kolmanda veerandaja järel Eesti peal 76:43. Mängime viisikute kaupa. Kaks veerandaega veel.

Ivar Jurtšenko: 76:41 Puidet kiirest.

Ivar Jurtšenko: 71:41 Hermet lähiviskest.

Ivar Jurtšenko: Meeskond katsetab kõrgelt pressingut, vastaste otsaaudi puhul. Võimaldatakse pall nurka mängida ja siis minnakse hooga peale. Selle veerandaja viisikuga pole väga hästi pressingut tööle saadud.

Ivar Jurtšenko: 69:38 Sokult nurgast kolmene.

Ivar Jurtšenko: Indoneesia võtab korrapäraselt igal veerandajal korra aja maha. Veerandaega mängida 3.23.

Ivar Jurtšenko: 66:38 Eichfuss korvi alt.

Ivar Jurtšenko: 64:37 Puidetilt kolmene.

Ivar Jurtšenko: 61:37 Puidet läbiminekust.

Ivar Jurtšenko: Tänast mängu vilistavad muide Madis Allik, Ivo Kitsing ja Aleksei Mohov.

Ivar Jurtšenko: 55:32 Paasoja kiirest.

Ivar Jurtšenko: Ants Eek tuli saali. Kui Ants tuleb, siis on alati oht, et võib minna suuremat sorti eemaldamiseks. Saab näha, mängida on veel palju.

Ivar Jurtšenko: 49:30 Eichfuss korvi alt, eeltöö Puidetilt.

Ivar Jurtšenko: 47:27 Eichfussil kohe silmad peas.

Ivar Jurtšenko: Meie kolmanda veerandaja viisik - Eichfuss, Puidet, Sokk, Paasoja, Hermet.

Ivar Jurtšenko: Teine veerand läbi ja seis 45:27 Eestile.

Ivar Jurtšenko: 45:27 Veideman kiirrünnakust ülevalt alla.

Ivar Jurtšenko: 43:25 Veidemanilt tabav kaugvise.

Ivar Jurtšenko: 40:25 "Püksid" tehti eeskujulikult ära. Pikad panid liikumiste lõpuks omavahel katte ja Kitsing pääses päris vabalt kolmest panema.

Ivar Jurtšenko: Indoneesia võttis minuti, teise veerandaja lõpuni 2.57. Poolaja lõpuni ei saa öelda, sest kolm veerandaega tuleb veel.

Ivar Jurtšenko: Tiit Sokk just hõikas meestele, et tehke "püksid" ka ära. Tegemist on siis liikumisega püksid, mitte, et kellelgi mingi jama pükstega oleks.

Ivar Jurtšenko: 37:23 Laane kiirest.

Ivar Jurtšenko: 35:23 Kitsingult tabav kolmene.

Ivar Jurtšenko: 32:23 Laanelt kolmene. Teise veerandaja viisik rabistab vähe enam.

Ivar Jurtšenko: 29:23 Kitsing keskpositsioonilt.

Ivar Jurtšenko: Kaugelt loobivad Indoneesia mehed päris hea protsendiga. Pakuks, et nende 21 punktist 15 on tulnud kaugelt.

Ivar Jurtšenko: 25:18 Meil korvid Keeduselt ja Laanelt.

Ivar Jurtšenko: Mängu alguse meenutus ka vahelduseks. Sõprus. Pikemad taga ja lühemad ees, nagu ikka.

Ivar Jurtšenko: Teine kümme minutit läks käima ja meil siis väljakul nii nagu sai juba mainitud - Keedus, Kitsing, Veideman, Laane, Hallik.

Ivar Jurtšenko: Esimene veerand higistatud ja Eesti peal 21:15.

Ivar Jurtšenko: 21:12 Jõesaarelt kolmene. Kindlaid liikumisi proovitakse läbi teha ja Indoneesia vastu toimivad kenasti.

Ivar Jurtšenko: Meie järgmine viisik teeb sooja - Hallik, Kitsing, Laane, Veideman ja Keedus.

Ivar Jurtšenko: 18:10 Sokk keskpositsioonilt.

Ivar Jurtšenko: 16:10 Talts otsajoone lähistelt keskpositsioonilt.

Ivar Jurtšenko: Indoneesia koondis võttis minuti.

Ivar Jurtšenko: Eesti on mänginud sama viisikuga üle kuue minuti ja tundub panevad esimese veerandaja lõpuni välja.

Ivar Jurtšenko: Vastaste treener seletab kogu aeg kõva häälega. Tõesti ei saa midagi aru, aga mõnusalt kajab üle Saku suurhalli.

Ivar Jurtšenko: 14:8 Jõesaarelt 45-kraadi pealt kolmene. Hästi välja mängitud.

Ivar Jurtšenko: 11:8 Talts korvi alt.

Ivar Jurtšenko: 9:3 Paasoja vabaviskejoonelt 1/2.

Ivar Jurtšenko: 8:3 Suurepärane platsinägemine Kangurilt ja Talts korvi alt vormistas.

Ivar Jurtšenko: 6:3 Taltsilt ka kolmene kotti.

Ivar Jurtšenko: 3:3 Sokk nõelas vastu. Igas liinis on meil pikkuse ülekaal, kohe imelik vaadata.

Ivar Jurtšenko: 0:3 Indoneesia kolmesest ette.

Ivar Jurtšenko: Ühispilt Indoneesia kossumeestega tehtud ja algviisikud väljakule. Meil - Talts, Kangur, Jõesaar, Paasoja ja Sokk.

Ivar Jurtšenko: Just keerati vähe valgust juurde, mängu alguseni mõni minut.

Ivar Jurtšenko: Eesti koondises on mängule üles antud 13 mängijat. Kõik, kes käisid Portugali turniiril. Tanel Kurbas iseenesest treenib ka veel meeskonna juures, aga mängul teda pole. Toomas Raadiku jaoks on koondise suvi lõppenud.

Ivar Jurtšenko: Tere. Eesti meeste korvpallikoondis peab täna suve viienda kontrollmängu, ehkki kinnise, aga siiski. Vastaseks Indoneesia. Saku suurhall on pool hämar, aga korvid on näha. Tabloo samuti. Mängitakse 5x10 minutit.