FOTOD | Eesti korvpallikoondis kaotas pingelise heitluse järel Rootsile

Kaks meeskonda olid vastamisi ka esmaspäeval Tallinnas. Toona võitis Eesti Kalevi spordihallis toimunud matši 77:72.

Eesti koondise koosseis Rootsis: Rain Veideman, Rait-Riivo Laane, Jaan Puidet, Sten-Timmu Sokk, Janar Talts, Erik Keedus, Kregor Hermet, Kristjan Kangur, Janari Jõesaar, Kristjan Kitsing, Martin Paasoja, Reinar Hallik.

Rootsi - Eesti korvpall

madiska: Pingelise lõpuheitluse järel teenib Rootsi 82:77 võidu.

Gunnar Leheste, Södertälje: Rootsi treener üritab timeoutiga emotsioone maha saada.

Gunnar Leheste, Södertälje: Puideti ja Borgi vahel läheb kukepoksiks, Laane segab end ka vahele, aga õnneks jääb hullem juhtumata.

Gunnar Leheste, Södertälje: Esimest korda täna vahe 11 punkti - 65:54.

Gunnar Leheste, Södertälje: Kolmas veerand midagi rõõmustavat paraku ei toonud. Korraks olime 9-punktilises kaotusseisus, viimast veerandit alustame miinus kaheksaga - 62:54 kodumeeskonnale.

Gunnar Leheste, Södertälje: Pallikaotuste poolest kahjuks juhime juba 13:5. Pallikaotustest on Rootsi teinud skooriks 22:5.

Gunnar Leheste, Södertälje: Eesti punktitoojad: Veideman 9 , Talts 7, Hallik 6, Kitsing 6, Jõesaar 4, Kangur 3, Sokk 3.

Gunnar Leheste, Södertälje: Negatiivsele poolele võib selgelt kanda Rootsi pallikaotustest visatud punktid - 14:5 kodumeeskonna kasuks. 2-p visete tabavus on võrnde 53 %, kolmeseid oleme meie visanud 61 %-ga, rootslased 60 %-ga. Viis punkti rohkem on rootslased meilt korjanud vabavisetel, me pole vabavisetele pääsenudki.

Gunnar Leheste, Södertälje: Veidemani korv jääb poolaja viimaseks. Lähme vaheajale 38:39 kaotusseisus.

Gunnar Leheste, Södertälje: Tiit Sokk võtab esimest korda aja maha 5,7 sekundit enne poolaja lõppu. Oleme jäänud 36:39 taha.

Gunnar Leheste, Södertälje: Rootsi treener ei tundu asjade praeguse käiguga sugugi rahul olevat. Teine timeout juba kodumeeskonnale. Oleme ühe punktiga peal 36:35. Vaheajani jäänud 1.45.

Gunnar Leheste, Södertälje: Pingeline esimene veerand lõppes 19:19 viigiga. Eesti suurimad punktitoojad Veideman 7 ja Hallik 6 punktiga.

Gunnar Leheste, Södertälje: Värskeid sõnumeid: http://sport.delfi.ee/news/korvpall/eestikoondis/eesti-korvpallikoondise-kavasse-lisandus-mang-indoneesiaga?id=79000662

Gunnar Leheste, Södertälje: Juba on kohal ka kaheksa Rootsis elavat eestlast. Pileti eest tuli ukse peal maksta 100 SEK-i ehk 10 eurot. Sama hind oli ka esmaspäeval Kalevi hallis.

Gunnar Leheste, Södertälje: Tervitused Södertäljest! Mõlemad koondised olid juba ligi poolteist tundi varem saalis sooja tegemas. Praeguse seisuga jääb mänguni tund aega. Istekohtadest on tribüünil avatud vaid 40 protsenti - kaks sektorit ühe tribüüni kummalgi küljel. Meie mängu see siiski segama ei peaks. Mis peamine - Babahh produktsioon on oma kaameratega kohal ja valmis teile otsepilti vahendama. Ülekande lõpus pakume ka intervjuusid.