FOTO | Korvpalliliit kingib esimestele mängule tulijatele Reinar Halliku pildiga fännisärgi

Eesti Korvpalliliit teeb enne homme õhtul toimuvat MM-i eelvalikturniiri mängu Makedooniaga põneva liigutuse: esimesed 73 pealtvaatajat saavad endale eksklusiivse Reinar Halliku fännisärgi!

Halliku jaoks on homne kohtumine tõenäoliselt karjääri viimane kodumäng, mis on Eesti koondise ridades talle kokkuvõttes 73. kohtumine - just sel puhul saavad tema pildiga särgi esimesed 73 tulijat.

Samuti soovitab korvpalliliit mängule tulijatel varuda aega seoses Haabersti ringi remondiga. Ühistranspordiga liiklejad peavad arvestama, et bussipeatusi on pisut nihutatud. Inimesed, kes plaanivad osta pileti kohapealt ja sularahas, võiksid varuda täpse summa, et vältida pikki järjekordi.

Saali uksed avatakse 17.30, mäng ise saab alguse kell 18.30.