Dilemma rahvusmeeskonna debütandi pärast

Portugali turniiril mängis Eesti rahvusmeeskonnas esimesed mängud 20-aastane Kregor Hermet.

Hispaania esiliiga kogemusega 203 sentimeetrit pikk ääremängija sai platsile nii Portugali kui ka Rumeenia vastu ja pilt ei olnud üldse halb. Portugali vastu kogunes väärtuslikke minuteid kuraditosin, Rumeeniaga kohtumises lisandus veel üheksa. Treeneritel talle suures plaanis etteheiteid polnud.

„Selge, et ma meeste koondises põhiraskust ei kanna,” arutles Audentese spordigümnaasiumi kasvandik. „Proovin hakkama saada ja rünnakul lollusi vältida. Vaikselt ennast mängu sisse saada. See oli nende kahe esimese kohtumise põhieesmärk, mille usun, et täitsin. Eks süües kasvab isu ja mulle meeldib ka skoori teha, aga tuleb aru saada enda rollist. Eelkõige peab tegema musta tööd ja kui õnnestub mõned visked sisse panna, siis see on boonus.”