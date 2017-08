DELFI VIDEO | Tiit Sokk: rahul võib olla alles tsükli lõpus, praegu on kõik veel lahtine

Eesti korvpallikoondise peatreener Tiit Sokk tõdes pärast teist järjestikust võitu 2019. aasta MM-lisavalikturniiril, et edasipääs pole veel kaugeltki otsustatud.

Eestil on pärast tänast 76:50 võitu tabelis kaks võitu, Kosovol võit ja kaotus ning Makedoonial kaks kaotust. Võrdse arvu võitude korral loetakse tsükli lõpus omavaheliste mängude punkte. Selles plaanis oli tänane 26-punktiline võit kulla hinnaga.

"Rahul võib siis olla, kui tsükkel läbi on. Otsustatud ei ole midagi. Kõik on lahtine. Mängud on ees. Nädala pärast ootab meid väga raske mäng Makedooniaga," sõnas Sokk pressikonverentsil.

"Kosovo alustas täna väga hästi ja hingestatult. Tahtsid palju, jooksid palju, üritasid... Suutsime nad surve alla panna ja paar nende võtmemängijat elimineerida. Meil õnnestus nende mängu halvata," rääkis Sokk, nimetades tänase mängu võtmekohaks varumeestepingi kvaliteedi.

"Berisha ja Kastrati olid kaks target man'i, kelle pidime kinni saama, aga võrreldes eelmise mänguga, mille nad tegid Makedoonia vastu, üllatasid jällegi teised vennad, kes viskasid väga enesekindlalt. Alguses jätsid nad väga muljetavaldava satsi mulje. Mõned vahetused ei olnud aga nii kvaliteetsed, peale mida kaldus asi meie poole. Meil oli mängijate hulk ja kvaliteet suurem. Neil olid küll head pikad ja tagumised mehed, aga vahetustes, mis tulema hakkasid, ei olnud seda kvaliteeti."