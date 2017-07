DELFI VIDEO ROOTSIST | Janar Talts: mäng oli võidetav, aga oleksid enam ei maksa

Eesti korvpallikoondise keskmängija Janar Taltsi sõnul oli Rootsi hoolimata võõrustajate pidevast juhtimisest täna siiski hammustatav vastane. Paraku ei kasutanud me lõpuminutil oma võimalusi kõige paremini ära.

"Kindlasti oli võidetav mäng, aga oleksid ei maksa enam midagi. Kui oled kahega taga, viska kolmene ja võidad ühega... Aga läks nii, mis seal ikka," nentis eestlaste resultatiivseimana 15 punkti visanud Talts.

"Võime positiivsena kaasa võtta selle, et suutsime mängus püsida ega lasknud vastast pikalt eest ära. Loodan, et treenerid nägid valupunktid ära, mis oligi mängu eesmärk. Võit või kaotus, see ei ole nii oluline. Võita oleks muidugi tahtnud."

Häirekella Taltsi sõnul praguses ettevalmistuse faasis, kus neli kontrollmängu on selja taga ja kaks veel ees, lüüa pole vaja. "Eks see mäng veel natuke konarlik ole, aga natuke on veel aega, saame vigade kallal tööd teha. Seis on suhteliselt plaanipärane. Midagi katastroofilist ei näe," ütles ta.

Koondise järgmine kontrollmäng laupäeval Indoneesiaga tuli täna mängijatele ootamatult. "Minagi kuulsin sellest alles täna. Eks näha ole, mida nad endast kujutavad, aga usun, et meile on ikka kasulik nendega mängida," sõnas Talts.

Vaata pikemat intervjuud Taltsiga videost!