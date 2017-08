DELFI VIDEO | Reinar Hallik: me liialt kolmeseid ei punnita, ainult välja mängitud kohad

Eesti korvpallikoondise 76:50 võidumängus MM-lisavalikturniiril Kosovo vastu meeskonna parimana 15 punkti visanud Reinar Hallik tunnistas, et kaugvisetega mindi täna võib-olla natuke liiale, aga samas ei saadetud teele ühtegi ülirasket kolmest.



"Ega meil on alati olnud nii, et kui jääme vabaks siis viskame. Me liialt ei punnita, välja mängitud kohad. Peaks jah võib-olla rohkem korvi all mängima, aga mis sa teed," tõdes Hallik, kes ise tabas kaheksast kolmesest kolm.

Eesti jäi alguses 0:7 kaotusseisu, kuid tuli veerandi lõpuks raskest seisust välja, võites selle 17:15. "Algus oli jälle paha jah, ei saanud vedama. Aga saime mõned kolmesed sisse ja saime mängu tagasi. Ja kõige tähtsam, et kaitse saime pidama. Selle pealt saime ka kergeid korve," sõnas Hallik.

Erilist tähelepanu pöörati mängu eel Makedoonia vastu 28 punkti visanud Dardan Berishale, kes sudueti hoida 8 punkti peal. Hallik: "Eks me terve võistkonnaga valmistusime tema vastu mänguks. Ta tegi Makedoonia vastu väga kõva mängu. Täna saime temaga hakkama."

Halliku tipphetked Kosovo vastu: