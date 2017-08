DELFI VIDEO | Makedoonias kohapeal viibinud Kosovo peatreener: eestlased on homses mängus kindlad favoriidid

Täna õhtupoolikul saabus Tallinnasse homme Eesti korvpallikoondisega kohtuv Kosovo meeskond. Rahvuskoondise peatreeneril Brad Greenbergil jätkus eestlaste kohta vaid kiidusõnu.

"Eesti mängib väga muljetavaldavalt. Neid juhendatakse väga hästi, nad on distsiplineeritud ja hästi üksteist mõistvad. Sa näed kohe, et nad mängivad nagu meeskond. Nad aitavad üksteist ja söödavad hästi," loetles ameeriklane põhjuseid, miks talle meeldib Eesti koondise mäng.

Greenberg pole eestlastega tutvunud ainult videote vahendusel, vaid käis vaatamas Makedoonia-Eesti kohtumist Skopjes kohapeal, kus Eesti võitis 80:76. "Ma ei lahkunud sellelt mängult hea tundega, sest te mängisite nii hästi," ütles ta täna lennujaamas, "Ma loodan, et suudame teiega võistelda."

Ka favoriidikoorma asetab Greenberg sujuvalt eestlaste kaela: "Ma arvan, et eestlased on homses mängus favoriidid. Nad suutsid võõrsil võita ning see näitab juba midagi."

63-aastane Brad Greenberg on noore treenerina töötanud NBA klubide Los Angeles Clippersi ja New York Knicksi juures. Pärast seda oli ta pikki aastaid Portland Trail Blazersi ja Philadelphia 76ersi tegevjuhtkonna liige. 1996. aasta NBA draftis aitas ta Philadelphial esimesena valida Allen Iversoni.

Treeneritöö juurde naases Greenberg 2003. aastal Virginia Tech ülikooli abitreenerina. 2007-2011 juhendas ta peatreenerina NCAA kõrgema divisjoni Radfordi ülikooli. Sealt edasi jõudis ta Euroopasse, tulles hooajal 2012-2013 Haifa Maccabi eesotsas Iisraeli meistriks.

Tänavu suvel sõlmis Greenberg 2-aastase lepingu Iisraeli kõrgliiga klubiga Ashdod Maccabi.