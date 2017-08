DELFI VIDEO | Makedoonia peatreener: kui Eesti oma taset hoiab, võidavad nad Kosovos kergelt

Makedoonia korvpallikoondise edasipääs MM-valikturniirile on nüüd Eesti kätes. Lisavalikturniiri C-alagrupis saadakse teine koht, kui Eesti laupäeval Kosovot võõrsil võidab.

"Tänane mäng oli mõlemale raske. Meile eriti, sest meil oli pinge suurem. Mängisime kaitses paremini kui Makedoonias ega lasknud Eestil nii palju kolmeseid visata, aga mängisime hästi vaid 30 minutit," rääkis makedoonlaste loots Jordanco Davitkov pärast Eesti 74:65 võitu Saku suurhallis.

"Kaotasime selle mängu ründelaua pealt, mida nad võtsid viimasel veerandil rohkem ja otsustasid sellega mängu. Lisaks pole meie koosseis kõige parem selles osas, mis puudutab väljaspool oma positsioone mängimist. Õnnitlused muidugi Eestile võidu eest! Loodan, et nad võidavad ka järgmise mängu Kosovos. Kui nad mängivad sama hästi nagu meie vastu Skopjes ja ka siin, siis nad võidavad seal kergelt."

Küsimusele, miks Makedoonia selles tsüklis nii kehvalt esines, vastas Davitkov: "Ma ei oska öelda, palju meil mehi puudu oli. Võibolla on meeskond, kes puudu on, isegi parem kui see siin. On palju vigastatuid, mõni ei tahtnud tulla. Suurim viga oli esimese mängu kaotus Kosovole, mis lõi meid nokauti. Kolme päeva pärast võitis Eesti meid Skopjes."