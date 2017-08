DELFI VIDEO | Lahkumismängu pidava Reinar Halliku parimad kaugvisked koondise eest. Tule vaata viimaseid oma silmaga!

Täna peab oma viimase koondisemängu Eesti publiku ees Reinar Hallik, kes on end publiku südametesse mänginud eelkõige hea kaugviskekäega. Kes ei mäletaks näiteks Halliku kümmet kaugviset Albaania vastu? Need ja veel trobikond kolmeseid on nüüd meenutamiseks teie ees!

Palju Reinaril neid veel varuks on, näeb juba täna õhtul kell 18.30 Saku suurhallis, kui MM-lisavalikturniiril võõrustatakse Makedooniat.