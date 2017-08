DELFI VIDEO KOSOVOST | Rain Veideman pärast trenni: pall jääb kohati põranda külge kinni

Eesti korvpallikoondise tagamängija Rain Veideman tõdes pärast esmatutvust Priština halliga: põranda vetruvus on nii jube, et pall ei taha kohati põrgatusel käe külge tagasi tulla.

"Vanemapoolne saal. Pall jääb mõnes kohas põranda külge kinni, aga muidu täitsa tipp-topp. Ma arvan, et mängu see oluliselt ei mõjuta. Tuleb lihtsalt tugevamini põrgatada," sõnas Veideman.

Homne mäng Kosovoga meie jaoks enam midagi ei otsusta, sest kolmapäevane võit Makedoonia üle kindlustas Eestile koha 2019. aasta MM-valikturniiril. Kosovo vajab aga alagrupis teise koha saamiseks kindlasti võitu.

"Mina isiklikult küll ei mõtle, et me oleme nüüd edasi saanud. Meeleolu on ikka sama," ütles Veideman, kes ootab homsest mängust rasket heitlust.

Prištinas varem Balkani liigat mänginud Sten-Timmu Soku ja Reinar Halliku käest on Veideman kuulnud, et kodupublikul on kombeks külaliste elu oma kodusaalis väga kibedaks teha. Usutavasti on teistsugust õhkkonda lausa silmaga näha, sest Kosovos, nagu ka teistes Balkanimaades, on siseruumides suitsetamine veel lubatud.

Mäng Kosovoga algab homme Eesti aja järgi kell 21.15. Otseülekanne Delfi TV-s.