DELFI VIDEO | Kosovo peatreener: meie kahel parimal mehel oli halb viskeõhtu

Kosovo korvpallikoondise peatreener Brad Greenberg tunnustas pärast 50:76 kaotust Saku suurhallis Eesti meeskonda ning tõdes, et tema kaks parimat skooritegijat Dardan Berisha ja Erjon Kastrati esinesid alla loodetud taseme.

Kastratilt tuli külalismeeskonna parimana 11 punkti, Berishalt 8. "Kahel meie parimal viskajal oli raske õhtu. Peame Eestile au andma, nad on selle võidu igati ära teeninud!" lausus ameeriklane pressikonverentsil.

"Eestil oli seevastu õhtu, kus tehti väga palju häid asju. Nad viskasid hästi, kaitsesid hästi, said palju punkte meie pallikaotustest (21:4) ja tabasid hästi kolmeseid (12/30). Enne poolaega tegid nad paari kolmesega vahe sisse. Meil, nagu ma ütlesin, oli visetega probleeme. Nemad olid dirigendid ja kontrollisid enamus mängu."

Küsimusele, kas ta usub, et kodus on võimalik 26-punktiline kaotus tagasi mängida, mis oleks oluline, kui tabeliseisu hakkavad mõjutama omavahelised mängud, vastas Greenberg: "Ausalt öeldes mõtlen ma praegu ainult meie järgmisele mängule, mis on juba laupäeval Makedoonia vastu. Me ei näe eestlasi nüüd mõnda aega. Loodetavasti suudame Makedoonia vastu paremini mängida."