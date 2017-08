DELFI VIDEO | Alar Varrak: pingeid pole, aga see ei tähenda, et me Kosovole lahingut ei annaks

Eesti korvpallikoondis stardib kell 12.40 teele Kosovo poole, kus homme peetakse viimane 2019. aasta MM-lisavalikturniiri kohtumine. Kuna alagrupi esikoht on juba kindlustatud, on pinged maas, kuid see ei tähenda, et me Prištinasse lahingut andma ei läheks, tõdes koondise abitreener Alar Varrak.

"Sellises olukorras on kindlasti meeldivam reisile minna kui mõnes muus situatsioonis. Pingeid pole - hea minna kohe lennukisse - , aga see ei tähenda, et me ei läheks mängima. Anname endast parima ja proovime lahingu anda," ütles Varrak enne äralendu Delfile ja Eesti Päevalehele. "Polegi sellises olukorras varem klubi- ega koondisetreenerina olnud, et enne viimast vooru on alagrupi võit juba käes. Tuleb hea reis!" Varraku sõnul üritakse Kosovos rohkem mänguaega jagada neile, kes seda seni vähe või üldse pole saanud. Aga kui jamaks läheb, kas siis tuuakse raskekahurvägi kastaneid tulest välja tooma? "Vaatame täiesti jooksvalt. Kui on pingeline hetk ja võimalus võita, siis loomulikult lähme võidu peale. Kellega, eks see selgub kohapeal," vastas Varrak. Eelvalikturniiri alagrupi võitjad loositakse 24. augustil MM-valikturniiril B (Türgi, Läti, Ukraina), D (Itaalia, Horvaatia, Rumeenia), F (Tšehhi, Island, Soome) või H-alagruppi (Iisrael, Suurbritannia, Kreeka). Eelistuste kohta Varrak veel midagi öelda ei oska. "Selge see, et alagrupi võitja peaks justkui saama kergemad vastased, aga pole ju üldse teada, kes mängima hakkavad, kas NBA ja Euroliiga mehed üldse liituvad koondistega jne. Minu kõrvu on jõudnud, et neid ei lasta nende akende jooksul koondisse. Saab olema teistmoodi huvitav MM-tsükkel," lausus Varrak. Mäng Kosovoga algab homme Eesti aja järgi kell 22.15, mida saab Delfi TV-st jälgida otseülekande kaudu. Delfi on Kosovos ka kohapeal ning toob mängu lugejateni otseblogi vahendusel.