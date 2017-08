DELFI SKOPJES | Sokk Veidemani soolost: sellepärast ta ongi meeskonnas

Eesti korvpallikoondise MM-valiksarja kvalifikatsiooni võidumängus 80:76 Makedoonia vastu oli 28 punktiga üleplatsimees Rain Veideman. Erilist rünnakuhoogu näitas ta teisel veerandajal kui viskas loetud minutitega 12 punkti.

Eesti koondise peatreener Tiit Sokk kommenteeris mängujärgses intervjuus Veidemani soolot muigega suunurgal. "Korraks oli meil paha seis. Keegi pidi näitama agressiivsust. Veidekas tõmbas käima, selle jaoks ta ongi meeskonnas. See ei ole ju kellegi jaoks uudis, et neid asju suudab."

Mängu tulemusega oli Sokk mõistagi rahul, tema käe all koondise esimene võit Makedoonia pinnal. Küll läks untsu mängu algus ning neljanda veerandaja moment, kus oli võimalik lõplikult eest ära minna. "Päris alguses nagu ei olnud kõige hullem, aga siis üks moment hakkasid meile joonistama. Eks minevik kummitas ka vähe," meenutas Sokk 17:29 kaotusega lõppenud avaveerandit. "Ega Makedoonial on hea võistkond, rünnakul on neil relvi piisavalt. Head viskajad, head läbiminejad. Meil olid mõned ebakõlad kaitses ja 29 punkti on muidugi palju. Me ise ei suuda ühegi võistkonna vastu nii palju visata. Kate-kattest pidime mängima vähe agressiivsemalt, mitte ainult välja astuma. Pisiasi, aga näed kohe kasutati ära. Mõned lollid pallikaotused, kust nad said vist 7 punkti. See oli pahasti."

Neljanda veerandaja keskpaigas pääses Eesti mitut puhku 7 punktiga juhtima, kuid otsustavat murrangut ei tulnud. Seisul 75:68 oli Eesti pea kolm minutit kuival ning vastane jõudis kahe punkti kaugusele 75:73, seejärel pani päästva kolmese teele Sten Sokk.

"Väljast me nii palju visata ei tohiks," analüüsis Sokk seenior mängu üldpilti. Kolmese joone tagant kogunes 38 pealeviset, kaheseid vaid 22. "Kaitse kohta ma üldjoontes ei nurise, tegime mängu käigus korrektuurid ära. Arvan, et Makedoonia on kodus võimeline väga palju viskama. Alates teisest veerandajast mul ei tulegi väga ette, et nad oleks saanud päris vabalt viskele. Meil oli võimalus vabalt sooritada palju enam viskeid, summa summarum olid meie viskekohad paremad. Punktide arv, mis kogunes, oli tegelikult päris piisav. Ei saa selle kohta ka midagi paha öelda. Aga rabedus oli sees. Lollid pallikaotused jäävad kripeldama. Oli võimalus eest ära minna ja siis oskasime ära rikkuda."

Sokk kiitis ka vastaste tagumisi, eriti mängujuht Jordan Theodore´i. "See oleks erinev sats, kui 1,2 miljonit seal taga ei toimetaks (toim - Theodore sõlmis suvel 1,2 miljoni euro suuruse lepingu Euroliiga klubiga Milano Emporio Armani). Ta võttis ikka väga palju tähelepanu enda peale. Kogu aeg katsusime seoses temaga auke lappida. Sinna läks kõvasti jõudu ja energiat, aga saime hakkama."

Theodore viskas 13 punkti ja andis enda kohta tagasihoidlikud kolm korvisöötu. Tema visked väljakult 4/12, kohati lausa suurepäraselt "rippus" ameeriklase küljes Martin Paasoja.