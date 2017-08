DELFI SKOPJES | Sokk Kitsingu vigastusest: tundub, et ei ole väga hästi

Eesti meeste korvpallikoondis võitis 2019. aasta maailmameistrivõistluste valiksarja kvalifikatsiooni avamängus võõrsil Makedooniat 80:76, ent halva lisana kaasnes Kristjan Kitsingu vigastus.

Kitsing vigastas teisel poolajal parema jala hüppeliigest ja oli seejärel valugrimassides varumeeste pingi juures maas.

Kohtumise järgselt sai uuritud Eesti koondise peatreenerilt Tiit Sokult, et kui raske vigastusega esmapilgul tegu on. "Tundub, et ei ole väga hästi," vastas Sokk. "Ega midagi, Hermet saab võimaluse."

Eesti koondise arst Taivo Väärsi oli samuti kahtlev, kas Kitsing koondist MM-i eelvalikturniiril enam aidata saab. "Tal tundub olevat teise astme vigastus, mis võib nõuda taastumiseks kaks-kolm nädalat."

Vigastuse täpne diagnoos selgub Tallinnas, kui on võimalik jalale teha põhjalik uuring.

Kitsing tegi kohtumises kaasa 10 minutit, enne kui viie veaga pingile kukkus. Viienda isikliku vea olukorras ta vigastada saigi. Punkte viskas Kitsing kolm, tabades ühe kaugviske.