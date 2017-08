DELFI SKOPJES | Makedoonia koondis loodab publikult abi, mängujuht Theodore´i vaevab kõhuviirus

Makedoonia korvpallikoondis vajab tänases MM-i eelvalikturniiri mängus Eestiga hädasti võitu. Kaks kaotust kahest mängust oleks paras katastroof, teadupärast jäi Makedoonia mõne päeva eest võõrsil alla Kosovole 68:72.

Vastaste peatreener Jordančo Davitkov ütles kohalikule meediale otsesõnu: "Meil tuleb Eestit võita. Ootan täismaja publikut ja mängijatelt tahan näha maksimaalset pingutust, et võit kätte saada. Meile ei piisa ainult heast kaitsemängust, peame ka rünnakul pallid korvi panema," vihjas Davitkov mitte just kõige paremale viskepäevale Prištinas.

Vastaste loots, 53-aastane Davitkov on Makedoonia koondise peatreenerina ka varem Eesti vastu seisnud. Ta juhendas Makedoonia koondist esimest korda aastatel 2001-2007 ja sinna vahemikku jäi kokkupuude 2006. aasta kontrollturniirilt Ungaris Szombathelys. Makedoonia võitis toona 84:55.

Huvitava faktina võib siinkohal lisada, et Jordančo Davitkov oli 1991. aasta septembris iseseisvunud Makedoonia riigi korvpallikoondise esimene kapten.

Makedoonia koondise praegune kapten Vojdan Stojanovski sõnas Eestiga mängu eel, et tegemist on võtmekohtumisega, vahendab kohalik veebileht Lokalno. "Peame leidma hea energia, et mängida hästi ja võita. Loodan fännidelt suurt tuge, ootan täismaja publikut. Vajame "kuuenda mängija" abi, et alagrupis võiduarve avada."

Pärast allajäämist Kosovole on kõhuviirusega hädas olnud Makedoonia koondise põhimängujuht, ameeriklane Jordan Theodore. Ta jättis eile ühe treeningu vahele, aga peatreeneri Davitkovi sõnul Theodore täna kindlasti mängib.

Kohtumine algab Eesti aja järgi kell 21.30, Delfi TV ja TV6 näitavad mängu otseülekandes.