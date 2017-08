DELFI SKOPJES | Kristjan Kangur: Õiget Makedooniat me seekord tunda ei saanud

Eesti meeste korvpallikoondise kapten Kristjan Kangur tänas võidetud kohtumise järel Makedoonia korvpallifänne, kes ei leidnud teed saali. Enam kui 7000 pealtvaatajat mahutaval areenil jäi publiku hulk alla 1000 inimese.

"See tegi kindlasti elu lihtsamaks, ei olnud hullu pealtvaatajate melu," tunnistas Kangur kohtumise järgselt. "Täismaja publikuga oleks olnud ääretult raske. Makedoonia fännid aitasid meid, et nad kohale ei tulnud. Õiget Makedooniat me seekord tunda ei saanud," oli 14 punkti ja 6 lauapalli kogunud Kangur rahulolev.

Eesti võitis kohtumise 80:76, ehkki teise veerandaja alguses oldi korraks 13 punktiga taga. Meeskonna vedas käima Rain Veidemani teise veerandaja soolo. "Mingil perioodil oli tõesti Veidemani kontsert. Väga ilusti vedas välja," tunnustas Kangur, kuid lisas, et ka teised mehed panustasid hästi. "Mingil hetkel tuli Reinar ja tal õnnestus kolmesed ära panna. Eks see ongi selline kavaldamise ja taktika mäng."

Ehkki võit tuli, siis mängupildi kvaliteediga meeskonna kapten rahul polnud. "Ei saanud täielikult oma mängu käima. Tulemus on ju hea, aga puterdasime ikkagi palju. Võtame mängu alguse, kui me põrusime kaitses. Nad panid meile 29 punkti. Mäng on rabe, ei ole õiget voolavust. Aga samas, võit on võit. Makedoonias ei ole lihtne mängida, peame võidu üle õnnelikud olema," toonitas koondise veteran, kes varasemast saanud Makedoonias käikudest karastavaid kogemusi.

Mängu rabedus on aga protsessi loomulik osa. "Alati esimesed tähtsad mängud on rabedad, olenemata sellest kui palju on kontrollmänge olnud, kui palju on koos tehtud trenni. Alustasime juuni lõpus, väga kaua me pole koos mänginud. Mina näiteks isiklikult pole päris mitme koondislasega varem koos mänginud, üksteisemõistmine võtab aega. Eks sealt tihtipeale need eksimused tulevad, üksteisemõistmisest jääb puudu. Pole hullu, teeme trenni ja äkki läheme veel paremaks."

Eesti koondise järgmine MM-i eelvalikturniiri kohtumine on 9. augustil koduväljakul Kosovo vastu.