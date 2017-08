DELFI SKOPJES | Eesti pole suutnud Makedooniale võõrsil vastupanu osutada. Kas seekord läheb teisiti?

Eesti korvpallikoondisel on tõestamise aeg

Eesti korvpallikoondise osadel liikmetel pole Makedoonias käikudest just kõige helgemad mälestused. Eesti mängis viimati Makedooniaga ametlikke mänge 2009. aasta Euroopa meistrivõistluste valiktsüklis, vahetult enne B-divisjoni langemist.

Üllar Kerde juhendamisel mängiti Skopjes värskelt valminud Boris Trajkovski spordikompleksis 2008. aasta 20. septembril ning vastu tuli võtta 75:87 kaotus. Numbrid muutusid viisakamaks teisel poolajal, kui mäng oli juba tehtud. Poolaeg kaotati suurelt 27:51. Praegustest koondislastest osalesid selles vastasseisus Kristjan Kangur ja Janar Talts.

Makedoonia koosseis oli toona kõva, sisuliselt samad mehed jõudis kolm aastat hiljem EM-il poolfinaali. 2009. aasta EM-finaalturniiril oldi üheksandad. Eestlasi tuuseldasid 6500 pealtvaataja ees Pero Antic, Vlado Ilievski, Vrbica Stefanov, lisaks veel Makedoonia passiga ameeriklane Jeremiah Massey.

Aasta varem kohtuti ka, 2007. aasta EM-i lisavalikturniiri raames. Suurt halli Skopjes alles ehitati ning kohtumine peeti 22. augustil kitsukeses saalis, kus kuumus tahtis ära lämmatada. Hoonel olid aknad eest ära võetud, et natukenegi õhku liiguks. Ega see suurt aidanud, isegi istudes voolas higi ojadena. Hall oli rahvast pilgeni täis, kirjade järgi 1500 inimest.

Tiit Soku juhendamisel mänginud Eesti jäi alates teisest veerandajast laviini alla ja kaotas 50:95. Kusjuures kodus sama satsi võideti. Praegustest koondislastest olid jällegi rivis Talts ja Kangur. Teisel poolajal kogus Eesti vaid 19 punkti...

Tänane Makedoonia koondis on nimede poolest selgelt mängitavam. Pole juhus, et nad Euroopa meistrivõistlustelt kõrvale jäid. Käesolevat tsüklit alustati üllatuskaotusega Kosovole. Makedoonia on haavatav ja Eestil avaneb võimalus nukker välismängude traditsioon lõpetada.

Välismängude alla saab liigitada ka 2006. aasta augustis peetud kohtumise Szombathely kontrollturniiril, kus Eesti kaotas Makedooniale 55:84. Eestlaste kolmesed läksid enamus rappa (2/20).