DELFI SKOPJES | Eesti korvpallikoondis peatub samas hotellis, kuhu paari päeva pärast saabub maailmakuulus vutitiim Madridi Real

Makedoonia pealinn Skopje elab suure jalgpallimängu ootuses. Tuleval nädalal, 8. augustil peetakse just selles poole miljoni elanikuga linnas UEFA Superkarika mäng Madridi Reali ja Manchester Unitedi vahel.

Juhuse tahtel elab Eesti korvpallikoondis samas hotellis, kuhu saabub kuulus Real. Hotelli infolauast faktile kinnitust küsides vastati pisut ebavlevalt, et jah, Real peatub Aleksandar Palace´i viietärni hotellis. Ega selliste asjade kohta väga infot jagata, sest see võib tähendada lisamuresid. Jalgpallihullud hakkavad hotelli "ründama", et oma lemmikuid lähedalt näha ning autogramm kätte saada.

Võimalik, et keegi Eesti koondise mängijatest elab toas, kuhu paari päeva pärast paigutatakse Sergio Ramos, Marcelo, Toni Kroos, Karim Benzema, Gareth Bale või kes iganes. Cristiano Ronaldo saab muidugi sviidi, selles ei maksa kahelda. Seega tema kukub valikust ära.