DELFI ROOTSIS | Kristjan Kitsing: jäime liiga passiivseks ja andsime ohjad käest

Eesti korvpallikoondise ääremängija Kristjan Kitsing kahetses pärast 77:82 kaotust Rootsile esimesel poolajal initsiatiivi käest andmist.

"Me ei olnud piisavalt agressiivsed. Jäime passiivseks ja lasime end ära suruda, mida näitab ka esimese poolaja null vabaviset. Teisel poolajal võitlesime rohkem ja olime teravamad, aga esimese poolaja passiivsus maksis kätte," rääkis Kitsing Södertäljes Delfile ja Eesti Päevalehele. "Andsime ohjad nende kätte ja tegelesime terve ülejäänud mängu sellega, et neid tagasi saada."

Eestil oli täna tükk tegemist, et pall korvi alla saada. Rootslased mängisid taaskord agressiivset kaitset, mida meil lõpuks lahti muukida ei õnnestunudki. "Nad vahetasid kaitses kõvasti ja tekitasid korralikult segadust. Meil oli tükk tegemist, et pall liikuma saada," nõustus Kitsing.

14 punkti visanud Kitsing oleks täna äärepealt viiendat mängu järjest tunnistatud Eesti koondise resultatiivseimaks mängijaks, kui Janar Talts poleks lõpu eel temast ühe silmaga mööda läinud. Kitsing tunnistas, et tunneb end hetkel väljakul hästi, kui spetsiaalselt tulemuslikuma mängija tiitlit taga ei aja.

"Kui pall on minu käes ja viskekoht on hea, siis tuleb visata, aga ma ei ütleks, et ma ülemäära viskeid enda peale võtaks. Ükskõik kes võib meil resultatiivseimaks kerkida," sõnas ta.

Oleme me nelja mängu järel ettevalmistuses seal maal, kus olla tahame? "Läheme paremuse poole, aga kaks järgmist mängu näitavad, kus me tegelikult oleme," vastas Kitsing.