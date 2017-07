DELFI ROOTSIS | Homne mängupaik Södertäljes toob Jaan Puidetis esile valusad mälestused

Eesti korvpallikoondise homne mängupaik, 2500-kohaline Södertälje areen Täljehallen on hästi tuttav 25-aastasele tagamängijale Jaan Puidetile, kelle koduklubi Jämtland mängis aprillis kohaliku kõrgliiga veerandfinaalseeriat Tanel Kurbase tööandja Södertälje Kingsi vastu. Võitja selgitati alles otsustava viienda mängu lisaajal.

"Nii, kui linna sisse sõitsime, tulid valusad mälestused meelde. Suurt midagi ilusat siit kaasa võtnud pole, ainult ühe mängu hooaja jooksul võitsime," rääkis Puidet, kes jätkab Rootsi kõrgliigas ka sel hooajal. "Veerandfinaali kaotus oli ikka ränk ning jääb veel kauaks meelde. Kurbas ja teisedki viskavad selle kohta pidevalt nalja ega lase seda nii kergelt ära unustada. Eks homme saali astudes tuleb jälle meelde."

Võib-olla tuhmuvad valusad mälestused alles siis, kui Jämtländ Rootsi liigas veerandfinaalist kaugemale jõuab, mis on klubi järgmise hooaja esimene eesmärk. "See klubi pole varem veerandfinaalist edasi saanud. Selle eesmärgiga komplekteeritakse ka tänavune meeskond. Kui selle ära teeks, siis vaataks, kaugele edasi annab minna. Medal oleks meile tõesti suur saavutus," ütles Puidet.

Täismaja publikut on Puidet Södertäljes näinud vaid korra, selles samas otsustavas veerandfinaalmängus. Kesise huvi taga võib olla tõsiasi, et ligi 40 protsenti elanikest moodustavad sisserändajad, kellele korvpall lihtsalt korda ei lähe. Linnas on ka kaks jalgpalliklubi, Assyrianska FF ja Syrianska FC, kelle ühine kodustaadion, 6400-kohaline Södertälje Fotbollsarena näeb pilgeni täis tribüüne oluliselt tihedamini.

Publik on rahulik

Siiski võib juhtuda, et koondisemänguks tuleb saal täis, sest rootslased on Puideti sõnul vahel sõprusmängudele inimesi suisa tasuta sisse lasknud.

Milline Rootsi korvpallipublik on? Puidet: "Rahulik. Istuvad jalg üle põlve ja plaksutavad. Aga kui mäng tulisemaks läheb, siis tõusevad püsti ja elavad kaasa. Vähemalt minu linnas on niimoodi."

Seega seda ohtu, et Puidet rivaalitseva klubi mängijana Södertälje inimeste poolt välja vilistataks või üldse ära tuntaks, ei ole. "Seda küll ei usu. Siin ei ole nii palju kohalikku publikut. Võib-olla mõned tuttavad tulevad mind vaatama."

Rootsi koondisest on Puidetile hästi teada kolm-neli meest. Osad kohalikust liigast, mõned noortekoondiste aegadest. "Kuna ma olen nende vastu mänginud, siis tean pisut, milliseid liigutusi nad teevad. Hooaja peale on korralik skauting tehtud. Näiteks ühel mängijal on aeglane viskepete, mida ta teeb hästi tihti ja mille õnge ma ka ise olen läinud. Tallinnas mul teda katta paraku ei õnnestunud. Aga kindlasti on mul selle võrra lihtsam kui mõnel teisel Eesti koondislasel," sõnas Puidet.

Homses mängus saab Puideti sõnul Eesti koondise peaeesmärk olema esmaspäevase mängu vigade parandus. "Võita tahavad ikka kõik, selles pole küsimustki, aga peaeesmärk peaks olema enda vigadest õppimine. Eksisime kodus esimesel poolajal suht palju kaitses ning ka rünnakul said nad meid oma kaitsega lõhkuda. Me ei tohi lasta neil enam nii vabalt visata, kui esimene poolaeg Eestis," arvas Puidet.

Rootsi - Eesti teine kontrollmäng algab homme Eesti aja järgi kell 17. Delfi TV teeb mängust otseülekande.