DELFI ROOTSIS | FOTOD: Eesti korvpallikoondis saabus huvitava demograafiaga Pärnu sõpruslinna

Eesti korvpallikoondis jõudis äsja Stockholmi külje all asuvasse tööstuslinna Södertäljesse, kus homme peetakse teine kontrollkohtumine Rootsiga. Välismängule sõitis 12 mängijat, koju jäid Timo Eichfuss, Toomas Raadik ja Tanel Kurbas.

Neist viimane, tervisega kimpus Kurbas kurvastab kojujäämise pärast ilmselt kõige rohkem, sest on ju tegemist tema viimase hooaja klubi Södertälje Kingsi kodulinnaga. Siinne 2500-istekohaga spordihall on tuttav veel ka Jaan Puidetile, kelle leivaisa Jämtländ alles maikuus Kingsiga kohaliku meistriliiga veerandfinaalis tuliseid heitlusi pidi.

Södetälje on üks kirjuma elanikkonnaga linn Rootsis. Ligi 39 protsenti linna asukatest (viimastel andmetel kokku 75 200) on sisserändajad või nende järeltulijad ning Vikipeedia andmetel kasvab nende osakaal igal aastal 1,5 protsendi võrra. Kõige rohkem elab Södertäljes immigrantidest assüürlasi, kes on siia rajanud lausa kaks assüürlaste telekanalit. Linnas ringi liikudes võib kuulda nii rootsi, soome, süüria, araabia, türgi kui ka serbia keelt.

Veel paar huvitavat fakti:

* Södertälje on vastu võtnud rohkem Iraagi pagulasi kui USA ja Kanada kokku

* Linna suurimad tööandjad on Scania ja ravimifirma AstraZeneca

* Södertäljes veetis oma lapsepõlve tenniselegend Björn Borg

* Tegemist on alates 1990-ndate algusest Pärnu sõpruslinnaga

Koondis saabus Södertälje Quality Hotel Parki kohaliku aja järgi kell 19.40. Kell 20 ootab mehi ees õhtusöök, trenni tehakse Rootsis alles homme hommikul. Tänane harjutuskord peeti enne äralendu Kalevi spordihallis. Mäng Rootsiga algab homme Eesti aja järgi kell 17 ning on otsepildis nähtav ka Delfi TV-s.