DELFI PORTUGALIS | Varrak pärast võidukat kontrollmängu: siit on veel pikk maa minna

Eesti meeste korvpallikoondis alistas käesoleva suve esimeses kontrollmängus Portugali 74:60. Poolaeg ühe punktiga kaotati 35:36, kuid teisel poolajal ei tekkinud võitjas küsimust. Eesti koondise resultatiivseim 12 punktiga Kristjan Kitsing.

"Alguses oli näha, et esimene mäng," viitas koondise abitreener Alar Varrak rohkele tehnilisele praagile. Avaveerandil seitse ja poolajaga tervelt 12 pallikaotust. "Me oleme alles nädala saalitreeninguid teinud. Ega teine poolaeg ka ilus polnud, aga parem kui esimene," lisas Varrak.

"Saime teisel poolajal mängu pisut vabamaks. Ütleks, et pooled visked saime juba päris vabadelt positsioonidelt. Saime rünnaku rütmi kätte. Aga siit on veel pikk maa minna, augustis on tähtsad mängud," võttis Varrak diplomaatiliselt mängu kokku.

Homme kohtub Eesti Rumeeniaga, kes valmistub Euroopa meistrivõistluste finaalturniiriks. Otseülekanne Delfi TV-s ja TV6-es algusega kell 20.25.