DELFI PORTUGALIS | Reinar Hallik: suve esimene mäng on alati rabe

Eesti meeste korvpallikoondis alistas suve esimeses kontrollmängus Portugali 74:60. Koondise peatreener Tiit Sokk usaldas väljakule 11 meest, teiste seas ka sügisest noortetreeneri ametit pidama hakkava Reinar Halliku.

Koondise üks kogenumaid mängis pea 11 minutit ja viskas 3 punkti. Võttis ühe kaugviske ja pani ära. Seejärel enam protsenti rikkuma ei hakanud.

Halliku hinnang mängule, mis esimesel poolajal kulges punkt punktis, teisel poolaega dikteeris selgelt Eesti koondis. "Esimene mäng on alati rabe. Palju pallikaotusi, vastased said palju ründelaudasid ja me panime vabadelt kohtadelt mööda. Rabistamine ja kole korvpall. Esimese poolaja järel saime aga sellest suuresti üle ja teine pool oli juba parem. Võime rahul olla."

Laupäeval kohtub Eesti koondis Internacional da Mealhada turniiril Rumeeniaga. Kohtumise otseülekanne Delfi TV-s ja TV6-es algab kell 20.25.