DELFI KOSOVOS | Võõrustajate peatreener: hoiame erilise hoolega silma peal kolmel Eesti mängijal

Kosovo korvpallikoondise peatreener Brad Greenbergi sõnul on tänaõhtuse mängu põhiküsimus, kuidas ohjeldada Eesti paremaid kolmesteviskajaid ja tagada, et pall nendeni ei jõuaks.

Võõrustajate jaoks on tegemist elu ja surma mänguga. Võit viib nad 2019. aasta MM-valikturniirile, kaotus jätab mudaliigasse. Eestil on eelvalikturniiri C-alagrupi võitjana need pinged juba maas.

"Mängijad teavad, mis on kaalul. Peame mängima täiest hingest, et saavutada see, mille endale enne turniiri eesmärgiks seadsime. Priština ja kogu väikse Kosovo elanikele oleks erakordne saavutus, kui me Makedooniat edestaks ja valikturniirile pääseks," rääkis Greenberg Eesti ajakirjanikele pärast hommikust visketreeningut.

Greenberg tõi välja paar olulisemat numbrit, millest ta oma meeskonna taktikat kujundades lähtub - Eesti on kolme mänguga keskmiselt teinud vaid 9,3 pallikaotust ja andnud 18,7 korvisöötu, Kosovol on need näitajad 15,3 ja 14,3.

"Eesti on tõestanud, et kannab palli eest erakordselt head hoolt ning toimetab palli vabale mehele - 18 korvisöötu mängu kohta näitab nende rünnaku efektiivsust. Me peame oma pallikäsitlust parandama. Kui sa teed 15 pallikaotust ja vastane vaid üheksa, on neil kohe kuus lisarünnakut soolas. See tähenab kuut, seitset või kaheksat lisa viskeüritust," lausus Greenberg.

Kosovo hommikune trenn Priština hallis. Foto: Gunnar Leheste

Erilise hoolega käsib Greenberg oma mängijatel silma peal hoida Rain Veidemanil, Sten-Timmu Sokul ja Reinar Hallikul, kes on meie kolm paremat kolmesteviskajat.

"Kui viimane mäng välja arvata, siis kolmestel on olnud nende rünnakul väga suur roll. Sokk, Veideman ja Hallik - vabandan, kui nende nimesid õigesti ei häälda - on väga väärtuslikud viskajad. Samas on ka Eesti kahepunktivisete tabavus väga kõrge - 60 protsenti (täpsemalt 59,1 - toim). Peame nende rütmi palli liigutamisel häirima, hoolitsema oma lauapallide eest ja mängima agressiivselt, sest vaid nii võime täna võita."

Greenberg loodab suurt abi saada kodupublikult, kes nende esimeses mängus Makedoonia vastu saalis erilise õhkkonna lõi. "Loodame täna näha midagi sarnast. Mängijatele meeldib sellises atmosfääris mängida, kusjuures seda naudivad tihti ka külalismeeskonnad. See on väga põnev saal, kus mängida," märkis ta.

Kosovo - Eesti kohtumine algab Eesti aja järgi kell 21.15. Otseülekanne Delfi TV-s.