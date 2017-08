DELFI KOSOVOS | Valikmängu debüüdi teinud Janari Jõesaar: olen rahul, et lõpuks põllule sain

Eesti korvpallikoondise eest tegi täna valikmängude debüüdi 23-aastane Janari Jõesaar, kes pääses Kosovo vastu võõrsil platsile 17 minutiks ja tõi meeskonna resultatiivseimana 13 punkti.

"Olen rahul, et sain põllule ja ennast mingil moel näidata," ütles Jõesaar ega salanud, et vähene mänguaeg selle suve valikmängudes valmistas pisut tuska. "Terve suve kõvade meestega trenni teha ja Eestit esindada on jällegi hea kogemus. Kui veel kutsutakse, siis loomulikult ei saa ära öelda. Pingutan veel rohkem ja proovin oma osa ära teha."

Ka peatreener Tiit Sokk tunnistas, et Jõesaare vähene mänguaeg oli üks väheseid asju, mis talle sellest koondisesuvest hinge peale jääb.

Parajalt trilleriks kujunenud ja Kosovo 75:69 võiduga lõppenud mängust rääkides ütles Jõesaar: "Saal oli elav. Hoopis teistsugune võrreldes kodumängudega. Päris äge oli. Raske mäng. Sellises karukoopas kodumeeskonda võita on raske, kuid mehed pingutasid ja andsid endast parima."