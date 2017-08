DELFI KOSOVOS | Tiit Sokk: lõunamaalased tõmbasid end karukoopas käima, sellel poleks tohtinud lasta juhtuda

Eesti korvpallikoondise peatreener Tiit Sokk tõdes pärast pingelist kohtumist Kosovos, et kodumeeskond võttis pöörasest publikust maksimumi ja tõmbas end otsustavatel hetkedel käima.

"Kord olime meie peal, siis nemad. Otsustavaks said mõned hullud kolmesed, mis ei olnud kerged visked. Seda oli juba eelmises mängus Makedooniaga näha, et kui nad ennast käima tõmbavad - mida neil teha lasta ei tohi -, siis on kohe rusikad püsti ja saavad hoo sisse. Lõunamaa värk," rääkis Sokk pärast 69:75 kaotust.

Kuigi Eesti oli juba edasipääsu 2019. aasta MM-i põhivalikturniirile kindlustanud, tuldi Prištinasse siiski võidu järele. "Meil polnud midagi mängus, aga oleme trenni teinud ja ega keegi alla ka ei tahtnud anda. Andsime oma parima. Võib-olla oleksime võinud mõnes momendis vähe korrektsemad olla. Paar paha momenti tuli sisse. Raske karukoopa mäng."

Turniiritabeli mõttes pingevaba olukord lubas treeneritel mänguaega jagada rohkem neile, kes seda senini vähem olid saanud. Janari Jõesaar näiteks tegi täna alles valiksarja debüüdi ja tõusis kohe 13 silmaga meeskonna resultatiivseimaks. Kregor Hermet tabas vajalikel hetkel häid viskeid ja sai kogu mängu tublisti hakkama, kokku tuli temalt 11 punkti.

"Meil on tiimivärk. Rotatsioon läks täna vähe suuremaks. Oli hea proovida. Muidugi oleks tahtnud Jõesaarele tsükli jooksul rohkem mänguaega anda. See on ainuke, mis kogu värgi suhtes hinge peale jäi. Aga väga raske on ka meestele kümne minuti kaupa mänguaega jagada. Nii kaob touch ära."

Soku leping korvpallikoondises lõppes eelvalikturniiriga. Kas lepingut pikendatakse, sõltub ennekõike juhatusest, kes pole oma otsust veel langetanud.