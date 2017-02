Eeloleval laupäeval, 11. veebruaril peetakse Sotšis korvpalli VTB Ühisliiga esimene Tähtede Mäng.

Kui BC Kalev/Cramost ükski pallur põhimängule valituks ei osutunud (toim. - viskevõistlusel osaleb Demonte Harper), siis niinimetatud soojendusmängus on Eesti korvpall ikkagi esindatud. Rahvusvahelise üliõpilasliiga ISBL ja VTB noorteliiga vahelises matšis astub väljakule Eesti Maaülikooli meeskonna mängija Argo Orumaa, ISBL-i võistkonna abitreenerina on sündmuste keerises Esko Tõnisson.

Üliõpilasliiga eestvedajad soovisid Tähtede Mängul näha ka Tallinna Tehnikaülikooli mängijaid Joonas Järveläinenit ja Sten Olmret ning treeneripingil Rait Käbinit, kuid TTÜ kolmik oli tiheda koduse võistlusgraafiku tõttu sunnitud loobuma.

"Me ei loobunud kergekäeliselt. Sotši minek löönuks muud plaanid korralikult segamini ja seda me ei soovinud. Loodan, et ISBL-i juhtkond meie peale väga viltu ei vaata," kommenteeris Käbin.