Andres Sõber tunnistab, et seis on raske, aga mitte nii katastroofiline, et peaks poe kinni panema. Foto: Eero Vabamägi

Võlanõudeid tiksub sisse nii maksuametilt, mängijatelt, korvpalliliidult kui ka bussifirmadelt.

Rakvere Tarvas on võlgu kümneid tuhandeid eurosid, suurema osa sellest moodustab võlg maksuametile. Kas meeskonna tervis on tõesti nii halb, et kohe-kohe kukub kõik kolinal kokku? Siit-sealt kostab arvamusi, et Tarva pealik Andres Sõber on üle võimete toimetanud.