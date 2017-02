42-aastane Valmo Kriisa viskas täna Läti meistriliigas 21 punkti, kuid tema koduklubi Valga-Valka/Maks&Moorits kaotas võõrsil Läti Ülikoolile 70:93.

Kriisa tabas seitsmest kaugviskest viis, viiest vabaviskest neli ja saatis korvi ka ainsa sooritatud kahepunktiviske. Lisaks võttis vanameister 25 minuti jooksul 4 lauapalli ja tegi ühe vaheltlõike, kuid ka kaks pallikaotust. Võitjate resultatiivseim oli Janis Eiduks 24 punktiga.

Valka/Valka on 3 võidu ja 10 kaotusega eelviimasel kohal, viimasel ehk kümnendal real on just Läti Ülikoolt (5-17).