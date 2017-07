Viru Bulli eestvedaja Arnu Lippasaar: kõik, kes korvpallist lugu peavad, saavad aru, et alaliit tegi rumala otsuse

Eesti Korvpalliliit otsustas eilsel juhatuse koosolekul tagasi lükata MTÜ Viru Bulli taotluse osaleda järgmisel hooajal Alexela meistriliigas. Klubi eestvedaja Arnu Lippasaar on otsuses äärmiselt pettunud.

"Millisest otsusest me üldse räägime? Peale pressiteate pole me praeguseks näinud ühtegi ametlikku otsust. Korrektse asjaajamise juures oleks see meile vähemalt meili peale saadetud," ütles Lippasaar alustuseks.

"Iga inimene, kes vähegi korvpallist lugu peab ja sellest aimu saab, saab aru, et see on üks rumalamaid otsuseid üldse. Kui rääkida fair playst ja sportlikust printsiibist, millest pressiteates kõneldakse, siis sellised otsused ei peaks kindlasti lähtuma sellest, milline klubi on millist majandustegevust harrastanud ja kuidas on neil varem juhtimise ja rahastusega lood olnud," viitas Lippasaar võlgade tõttu hingusele läinud Rakvere Tarvasele, kellest Virumaale tekkinud tühimikku Viru Bull täita püüab.

"Sellega ei karistata mitte ainult Rakvere korvpallinoori, vaid ka nende vanemaid, publikut ja üldse kogu piirkonda, sest kõrgliiga klubisid jääb siin vähemaks. Mängude vähemaks jäämisega kannatavad ka kohtunikud. Ei tea ju üldse, mis formaadis saab uus hooaeg toimuma. Nii palju on segast."

Lippasaar nentis, et korvpalliliidu otsuse viljad on juba tänaseks näha. "Täna hommikul sain infot, et kahe A-klassi poisi vanemad viivad oma poisid Tartusse. Kindlasti võtab ka Audentes siit need mehed, kelle vanematel vähegi võimalust ja perspektiivisoovi on."

Kellega ja millisel kujul Viru Bull Eesti meistrivõislusi mängima hakkab, ei osanud Lippasaar täna veel vastata. Ilmselt tuleb alustada teisest liigast. "Vaevalt meile esiliiga kohtagi antakse. Peame nüüd peasponsoriga maha istuma ja arutama. Kui sponsorid keeravad selja ja ütlevad, et nad ei ole meid nõus toetama, siis me võimegi oma teist liigat toksima jääda. Rakvere Lihakombinaadiga on varem põgusalt madalamast liigast juttu olnud. Nende arvamus oli, et kindlasti ei toeta nad meid sellises mahus ja ulatuses, nagu seda tehtaks meistriliiga puhul," rääkis Lippasaar.

Samuti ei osanud Lippasaar öelda, kas kevadel loodud MTÜ Viru Bull üldse alleski jääb. "Teist liigat võib sama hästi ka korvpallikool mängida. Peame endale kõigepealt selgeks tegema, mis on meie eesmärgid. Väga palju sõltub, millise sõnumi annavad meile kogukonna sponsorid. Kas me tõstatame eesmärgi võita teine liiga aasta pärast ära ja tõusta üleminekumängudele? See pole samuti lihtne ja nõuab raha. Esiliigasse jõudmine polegi võib-olla nii suur küsimus, aga võita esiliiga ära on juba teine teema. Et võita ära esiliiga, pääseda kõrgliiga üleminekumängudele ja alistada kõrgliiga viimane meeskond, selleks peab olema sul juba praktiliselt kõrgliigaklubi," märkis Lippasaar.