Peatreeneril Heiko Rannulal ning klubi juhil ei jäänud muud üle, kui otsida kiiresti asendus.

Peatreener Heiko Rannula teatas eile õhtul, et käed on löödud 192cm pikkuse leedulasega, Deividas Sabeckisega, kes möödunud hooajal pallis Itaalias Serie C liigas. Meeskond jõudis poolfinaali, Deividas valiti liiga parimaks mängujuhiks.