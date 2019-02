View this post on Instagram

U16 poisid on hoos🥳 Tänases kohtumises Sadolin Spordihoones võeti Audentese SK noormeestelt võit 76:67💪🏻 Tegu oli vinge heitlusega, kus kodupubliku ja treeneri rõõmuks raplakatest õhkas algusest lõpuni soovi mängust võit kätte saada😎 Võistkondliku mängu ning ennastsalgava töö tulemusena see ka saadi🤨 Palju õnne poisid, te väärisite seda 💯👊🏻 #g4snoorteliiga #raplakorvpall #raplakorvpallikool #sportonäge