VIDEO | Suurepärane! Mikk Jurkatamm särab Euroliiga noorteturniiril

Esimese etapi osalejate seas on ka Itaalia klubi Bologna Virtus, keda esindab 17-aastane ja 195cm pikk tagamängija Mikk Jurkatamm.

Virtus pidas avapäeval kaks kohtumist ja Jurkatamm oli mõlemas kohtumises meeskonna resultatiivseim. Avamängus oldi üle kohalikust klubist L´Hospitalet Torrons Vicens 73:56. Eestlase arvel 17 punkti ja 8 lauapalli. Mänguaega jagus pea 31 minutit, visked väljakult 7/15. Virtuse 212cm pikkune senegaallasest keskmängija Gora Camara viskas 16 punkti ja võttis 23 lauapalli.

U18 @Virtusbo finished strong and beat host side U18 @cbhospitalet 56-73 in the opening game of the #adidasNGT L'Hospitalet in Group A. Mikk Jurkatamm scored 17 points and Gora Camara collected 16 points, 23 rebounds and 2 blocks in the win